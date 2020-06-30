«Посовещались с соседями и решили синхронизировать наш шум» 1 30.06.2020, 11:12

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Жители столичной Лошицы предложили креативные идеи для Флешмоба солидарности.

Новые идеи от своих читателей опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Участвую во флешмобе с четверга, со мной в нашем "столбике" в Лошице стучит еще несколько квартир, - пишет жительница Минска. - И вот вчера мы на детской площадке разговаривали, ну и коснулись этой темы конечно.

Пришли к выводу, что надо нам синхронизировать наш шум, и решили купить детские бубны, чтобы ими греметь на флешмобе.

Пришла домой, залезла в интернет, нашла бубны по 7 рублей, миленькие такие.

Звоню, говорю что мне надо десять штук, а там парень на телефоне посмотрел наличие и сказал что всё, нет в продаже. И добавил, что это очень странно. товар не ходовой, лежал у них чуть ли не год, а тут за неделю весь ушел.

Вот так вот, не одна я похоже решила на бубен перейти. Себе нашла все-таки среди старых детских игрушек младшей сестры. Получилось неплохо. Вчера присылала вам фото, сегодня пришлю видео".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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