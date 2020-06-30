«Давайте начнем с малого - Флешмоб»: крик души учительницы 30.06.2020, 11:30

Преподаватель математики из Минска обратилась к коллегам.

Хотите зарплаты и условия работы, как в Европе? Тогда давайте уберем тех, кто не дает нам нормально работать и зарабатывать. Об этом телеграм-каналу «Европейская Беларусь» пишет учительница математики из Минска:

- Учителя, вам не стыдно за свою работу?

Мне очень стыдно. Я учительница математики, и, как математик, я точно могу сказать, что то, что мы делаем - это противоречит здравому смыслу.

Нам платят копейки, загружают работой выше крыши, унижают, а мы при этом помогаем нашим угнетателям нас дальше угнетать.

Хотите зарплаты и условия работы, как в Европе? Тогда давайте уберем тех, кто не дает нам нормально работать и зарабатывать.

И - самое главное: от того, что мы делаем, страдают десятки тысяч детей, ведь качество нашей работы в реальности прямо пропорционально тому. как мы зарабатываем и как к нам относятся.

Поэтому, давайте начнем с малого - флешмоб. Я участвую, я не боюсь, мне надоело так жить.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!