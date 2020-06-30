Ученые выяснили, как меняется скорость вращения Земли и продолжительность дня 30.06.2020, 11:34

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На это влияет неожиданный фактор.

Может показаться странным, но землетрясения действительно влияют на скорость вращения Земли и продолжительность суток. В этом играют роль многие процессы, но основное и долгосрочное влияние оказывает перемещение огромных масс вещества в недрах Земли, и как следствие изменение момента инерции планеты, пишет lenta.ua.

Землетрясение может как продлить так и укоротить сутки в зависимости от того увеличился или уменьшился момент инерции. Прямая связь между силой землетрясения и временем, на которое изменились сутки отсутствует так в результате землетрясения на о.Суматра в 2004 г. магнитудой 9,1 по Рихтеру, продолжительность суток увеличилась на 6,8 мкс, в результате Чилийского землетрясения 2010 г. магнитудой 8,8 по Рихтеру - на 1,26 мкс, а в результате землетрясения в Японии в 2011 г. магнитудой 9 по Рихтеру - на 1,6 мкс.

Это довольно малые величины, по сравнению с тем, что за счёт взаимодействия Земли с другими телами Солнечной системы продолжительность суток в среднем меняется на 20 мкс за день.