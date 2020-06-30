Белорусский журналист: Народ сплотился в попытках прибить тапком тараканообразного 5 30.06.2020, 11:44

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Фото: Reuters

Белорусы объединились против главного врага.

Белорусский журналист, экономист и бизнес-аналитик Евгений Романенко, который сейчас живет в Грузии, пишет в "Фейсбуке" о вопросах, которые волнуют сейчас 97% населения нашей страны.

"Свободолюбивые грузины, отвоевывавшие свободу у большевистской диктатуры в 1921-м и 1989-м, прекрасно знают ей цену, - говорит он. - Поэтому диктатура в Грузии невозможна по определению. А выборная и регулярно сменяемая парламентско-президентская власть жестко контролируется народом, чуть что выходящим на проспект Руставели к парламенту и поющим песни всю ночь под охраной полиции. Сам стоял на его ступеньках ровно год назад.

Именно поэтому они поддержали в Тбилиси у здания посольства Беларуси народ, беспрецедентно в истории сплотившийся в попытках "прибить народным тапком" тараканообразного "трехпроцентного" диктатора.

Сидящего во власти 26 лет, вцепившегося в нее посиневшими пальцами.

Два раза надругавшимся над Основным законом, уничтожив остатки права в стране.

Стремящегося "переизбраться" на седьмой (!) срок.

Боящегося своего народа и доведшего уровень силовиков на 100 тыс населения до наивысших позиций в мире.

До смерти надоевшего 97% граждан страны своим косноязычием, изо дня в день льющимся в уши из лубочного ТВ, мелочностью, безграмотностью, хамством и публичным унижением собеседников, фанатичным упрямством, ложью, потерей морального облика, политической проституцией, оскорблениями, чудовищным архаизмом мышления, пониманием экономических процессов на уровне директора совхоза и упорными попытками сохранить в XXI веке "все лучшее, что было в СССР", начиная с КГБ. Что, разумеется, привело к деградации экономики, полностью "завязанной" на нефть, газ и рынки восточного соседа, загнанному вглубь страху и тотальной пассивности населения, отъезду 10% наиболее активной части белорусов за рубеж, и не совместимо с ее развитием и интеграцией в мир.

Не забывшего при этом настроить себе резиденций и дворцов, проводить дорогущие мероприятия в бедной и погруженной в долги стране, окружить отборными холуями в костюмах, покорно кивающими в едином "одобрямсе", окончательно "потерявшего берега" и угрожающего белорусам "Андижаном в 2005-м".

Унижающего каждого умного, доброго, добросовестного и бесконечно терпеливого белоруса самим своим существованием, воспринимающемся в 2020-м году как досадное недоразумение.

И, самое удивительное, "в упор" этого всего "не догоняющего". Холуи ж не подскажут. А сам уже понять не в состоянии - "кукуха" от 26 лет власти "поехала" окончательно.

Как диктатор среднеазиатско-африканского типа стал возможен в течение 26 лет в самом центре Европы? Все ломают голову.

Наверное, каждый белорус сейчас задает себе вопрос: "Что я сделал не так, что таракан, поселившийся на моей кухне в 1994-м в результате первых и последних подлинно демократических выборов, разросся до размеров, что занял весь дом, стал главнее хозяина и дает понять, что не собирается уходить и "дом никому не отдаст? И что я могу предпринять сейчас, в условиях 2020 года, интернета, смартфонов, мессенджеров, Ютуба и Телеграм-каналов, чтобы мирным путем, как в сказке Чуковского, выгнать его вместе с армией таракашек поменьше размером, на которых опирается главный усач?"

И это очень правильные вопросы. Которые, хочется надеяться, впервые за 30 лет после распада СССР сформируют у белорусской нации чувство собственного достоинства и персональной ответственности за то, что происходит в стране. И объединят ее против главного врага - государства и власти.

Ведь, как писал поэт, хочется "людзьмi звацца".