Фотофакт: Вся Беларусь гонит «Сашу 3%»6
- 30.06.2020, 11:53
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Новости с улиц белорусских городов.
По всей Беларуси появляются новые граффити, призывающие прогнать Сашу Таракана, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Мел или краска - выбирайте, что вам ближе и присылайте новые фото с улиц ваших городов», - пишет канал.
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