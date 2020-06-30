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Фотофакт: Вся Беларусь гонит «Сашу 3%»

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  • 30.06.2020, 11:53
  • 5,643
Фотофакт: Вся Беларусь гонит «Сашу 3%»

Новости с улиц белорусских городов.

По всей Беларуси появляются новые граффити, призывающие прогнать Сашу Таракана, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мел или краска - выбирайте, что вам ближе и присылайте новые фото с улиц ваших городов», - пишет канал.

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