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Запуск БелАЭС отложили на 2021 год

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  • 30.06.2020, 12:16
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Запуск БелАЭС отложили на 2021 год
Фото: Getty Images

Загрузку топлива тоже перенесли.

Запуск Белорусской АЭС отложен на 2021 год, а загрузка топлива перенесена на август. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает «Еврорадио».

«Мы полагаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива, - сказал он. - И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок».

Что стало причиной отложения запуска БелАЭС, Семашко не говорит. Ранее ожидалось, что первый энергоблок будет запущен в январе 2020 года. Затем его якобы перенесли на июль, а в мае на атомную станцию доставили ядерное топливо. Еще в начале июня Лукашенко рассказывал, что Белорусскую АЭС запустят «в течение нескольких дней».


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