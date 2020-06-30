«Референдум» на коленке 4 30.06.2020, 12:25

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Фото: Ксения Шубина/ТАСС

В России происходит дикость.

"В палатке. На багажнике машины, припаркованной во дворе здания. На пеньке возле колодца или на тележке супермаркета, накрытой доской... С 25 июня и открытия голосования по поправкам в Конституцию России в социальных сетях идет охота на необычные избирательные участки, ставшая национальным видом спорта. Заявленная цель - увеличить количество точек для голосования, чтобы избежать скопления людей и снизить риск распространения коронавируса, - вполне похвальна, но ее образ стал символом многочисленных нарушений этого "всенародного референдума", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак (перевод - inopressa.ru).

"При подобном упрощенном голосовании присутствие наблюдателей на избирательных участках не является обязательным, а рекламные акции, развернутые правительством и государственными СМИ, открыто склоняют голосующих в пользу "да". Размещенные во всех холлах зданий плакаты с большими или меньшими ухищрениями разъясняют процедуру регистрации для электронного голосования, их логотип гордо провозглашает "ДА", на огромных плакатах в общественных местах подробно описываются пункты, вынесенные на голосование: "запретим двойное гражданство чиновникам", "защитим память предков", "сохраним семейные ценности"... Но нигде не увидишь надписи "позволим Владимиру Путину остаться в Кремле еще на 12 лет". Хотя в этом и состоит суть реформы", - комментирует автор статьи.

"Чтобы обеспечить максимально высокое участие в референдуме, который вдохновляет россиян лишь на угрюмое безразличие, поскольку для всех очевидно, что тут дело нечисто, в начале июня были сняты почти все ограничения на поездки, связанные с коронавирусом. Однако в России этот вирус еще далеко не устранен, так как ежедневно выявляется несколько тысяч новых случаев заражений; но открытие кафе и магазинов должно "поднять людям настроение", по мнению одного источника, близкого к администрации президента, цитируемого прессой", - говорится в статье.

"Для побуждения к участию в голосовании власти применяют чрезвычайно эффективное оружие: мобилизацию "бюджетников", мелких государственных служащих, работников государственных предприятий или окологосударственных компаний, общественных организаций, врачей и преподавателей, которых их руководство с большей или меньшей степенью настойчивости заставляет проголосовать. "Мне уже надоело каждый день получать призывы проголосовать, - жалуется один сотрудник мэрии Москвы. - Сначала они вынуждали нас зарегистрироваться на портале мэрии. Затем они не давали нам покоя, заставляя зарегистрироваться на электронное голосование. В течение последних двух недель мы подвергались огромному давлению, угрозам, что нас лишат премий или уволят, если каждый из нас, в свою очередь, не убедит трех человек из своего окружения проголосовать. В качестве доказательства мы должны показать сканы, подтверждающие их регистрацию. Если кто-то отказывается, то наказывают его самого и его начальство". Сотрудник строительной компании ПИК свидетельствует в том же духе: "Наши руководители попросили нас зарегистрироваться, чтобы проголосовать онлайн. Я отказался, как и многие мои коллеги. А через несколько дней я все равно получил смс с подтверждением своей регистрации...".

" Упрощенная до крайности система онлайн-голосования благоприятствует мошенничеству и краже личных данных. Например, в ходе расследования, проведенного независимыми телеканалом "Дождь", была обнаружена группа в WhatsApp, в которой загадочные заказчики распространяли подставные сим-карты, а также номера паспортов и СНИЛС московских пенсионеров. Каждому аккаунту, созданному на портале для онлайн-голосования, платили 75 рублей (чуть менее одного евро), за каждый голос в поддержку поправок доплачивали 50 рублей. "Абсолютная чушь", - отозвался об этом расследовании официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, а председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отвергла все утверждения о мошеннических схемах", - резюмирует Libération.