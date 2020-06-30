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В Минске мужчина выбросил из окна собаку, ребенка, а после выпрыгнул сам

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  • 30.06.2020, 12:29
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В Минске мужчина выбросил из окна собаку, ребенка, а после выпрыгнул сам

На месте работают оперативники.

Сегодня в центре Минска произошла трагедия, пишет onliner.by. Мужчина 30—35 лет выкинул из окна свою собаку, дочь младенческого возраста, а затем последовал за ними. В ГУВД столицы эту информацию подтверждают без уточнения деталей. В частности, есть разночтения по части этажа. В некоторых источниках говорится о десятом, в других — о пятом.

Соседи говорят, что дом уже оцеплен. На месте работают оперативники.

Возле дома много пожарных машин, карет скорой помощи и транспорта милиции. Место огорожено. Невдалеке от козырька виднеется что-то, накрытое полотном. Похоже на тело взрослого человека.

Представители МЧС установили лестницу возле козырька. Наверняка чтобы обследовать его. После там делались фотографии.

Оперативно появилась информация от следователей: «В Минске около жилого дома по улице Репина обнаружены тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Работу на месте координирует начальник УСК по Минску Сергей Паско. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория. Информация будет дополнена».

Собака также обнаружена, дополнили в СК.

На пятом этаже здания видно движение. Это общий балкон. Там работают представители МЧС и СК.

— Я услышала душераздирающий крик: «Что ты делаешь?!» — говорит уборщица, которую мы встретили возле дома. — Потом был хлопок маленький, а потом сильный.

— Сразу сбросил собаку, потом 1,5-летнего ребенка, а потом и сам выбросился, — рассказывают местные. — Что с женой, никто не знает, ее не могут найти.

Также соседи говорят, что молодая пара купила квартиру на пятом этаже. Видимо, там, где сейчас ведется работа силовиков.


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