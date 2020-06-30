«Не допустим больше тараканьей власти над нами, хватит!» 1 30.06.2020, 12:46

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Фото: «Наша Ніва»

Учительница из Ганцевичей участвует во Флешмобе солиларности каждый день.

Учительница из Ганцевичей пишет телеграм-каналу "Баста!" о настроении коллег.

"Я преподаю биологию в средней школе, в Ганцевичах, и мне стыдно за то, что с нами происходит, - говорит она. - Мы, учителя, должны быть элитой, проводниками в жизнь для маленьких людей. А во что нас превратил таракан? В каких-то жалких неквалифицированных нищебродов, равнодушных к детям. Но самое страшное и противное то, что мы же сами и создаем эти условия, при которых мы не можем стать лучше.

Нас вынуждают фальсифицировать выборы, и мы это делали раньше.

Я не хочу так больше и не буду. В этот раз я не пойду на поводу у руководства и не буду ничего подтасовывать.

Более того, я была на акции солидарности в Ганцевичах, на той самой, которая на всю страну прогремела, и участвую во флешмобе каждый день. И радует то, что мои коллеги по школе согласны со мной и надеюсь что смогу склонить их не только молча меня поддерживать, но и делать что-то.

Не допустим больше тараканьей власти над нами, хватит!"

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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