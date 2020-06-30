Ватикан канонизирует 15-летнего подростка — он станет покровителем интернета 3 30.06.2020, 12:55

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Фото: IPA / ABACA / Reuters

Карло Акутис разработал первый онлайн-каталог евхаристических чудес.

Католическая церковь намерена канонизировать парня из Италии Карло Акутиса, который в 2006 году скончался от лейкемии в возрасте 15 лет. Его провозгласят покровителем интернета, сообщает nv.ua.

По словам мамы, парень был обычным подростком — любил футбол, видеоигры и программирование. Также он верил в Бога и поэтому часто помогал людям — разносил еду бедным, раздавал нуждающимся карманные деньги, заступался за одноклассников.

При жизни Акутис разработал первый онлайн-каталог евхаристических чудес — это онлайн-выставка, которая показывает чудеса, произошедшие в мире. Таким образом Акутис хотел поделиться своей верой с остальными людьми, пишет NBC News.

Также Акутису приписывают исцеление мальчика из Бразилии, который помолился с ним и после этого излечился от «редкой болезни» — это необходимое чудо, чтобы Карло можно было канонизировать.

Карло беатифицируют уже в октябре. Это подтвердит, что мальчик попал в рай и может ходатайствовать за тех, кто молится от его имени. Также это последний шаг перед причислением к лику святых.