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Лидер группы «Дай дарогу!»: Мы еще не были столь сильными как сейчас

  • 30.06.2020, 13:11
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Лидер группы «Дай дарогу!»: Мы еще не были столь сильными как сейчас
Юрий Стыльский

Юрий Стыльский поддержал проведение честных выборов в Беларуси.

– То, что белорусов обманывали четыре раза подряд, убедились все – даже пенсионеры. О том, что наш действующий президент не будет синими руками держаться за власть, тоже слышали все. Но ситуация говорит об обратном, – заявил Юрий Стыльский, лидер группы «Дай дарогу!». – Задерживают активистов, садят конкурентов.

Отметив, что, по его мнению, в мире «нет людей, которые захотели бы быть вновь одураченными», музыкант сказал, что каждый в состоянии решить, каким будут эти выборы, пишет gazetaby.com.

– За все время мы еще не были столь сильными как сейчас. Свободу политзаключенным! Жыве Беларусь! – заявил Стыльский.

Ранее группа «Дай дарогу!» поддержала цифровой флешмоб «Я мы 97%» — в знак солидарности с теми, кто выступает за честные выборы.


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