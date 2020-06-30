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Власти завели на блогера «Серого кота» уголовное дело

  • 30.06.2020, 13:17
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Власти завели на блогера «Серого кота» уголовное дело
Дмитрий Козлов

Он был задержан 10 июня вместе с активистами «Европейской Беларуси».

YouTube-блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как «Серый кот», также стал фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Об этом он написал правозащитнику Павлу Левинову в своем письме, сообщает ПЦ «Весна».

Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами «Европейской Беларуси» Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день он был осужден на 20 суток ареста и, соответственно, должен был выйти на свободу 30 июня. Козлов находится в ИВС на ул. Окрестина в Минске.

Таким образом, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич. 13 из них признаны политическими заключенными.


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