В Европе вредные привычки дороже всего обходятся ирландцам 30.06.2020, 13:21

Стоимость спиртных напитков и табачных изделий в Ирландии на 84% выше, чем в среднем по ЕС.

Ирландия оказалась страной с самыми высокими ценами на табак и алкоголь в Евросоюзе, согласно данным европейского статистического агентства Евростат. Стоимость спиртных напитков и табачных изделий в Ирландии на 84% выше, чем в среднем по ЕС, пишет «Европульс».

А дешевле всего «вредные привычки» оказались в Болгарии – там алкоголь и сигареты на 38% дешевле, чем в среднем в Евросоюзе. Например, пачка сигарет в Болгарии в среднем обойдется в 2,5-3 евро, а в Ирландии около 13,5 евро.

По всему Евросоюзу цены на табак и алкоголь постоянно повышаются, за последние 10 лет они выросли почти на 7%. Это делается для снижения количества людей с зависимостью; среди других мер — запреты на курение и распитие спиртного в общественных местах и помощь людям, у которых табачная или алкогольная зависимость уже есть.

Так, Ассоциация европейских лиг по борьбе с раком рассматривает цены на табачные изделия как один из способов борьбы с курением. По данным ее последнего рейтинга антитабачного законодательства в странах Европы, Россия отстает по этому показателю, то есть сигареты в России стоят значительно дешевле, чем в других европейских странах, и из-за этого курение оказывается более доступным.

В последнее время в Европе начали появляться «налоги» на другие вредные продукты, например, на сахар. Так, в Португалии в 2017 году ввели налог на добавленный сахар в газированных и других напитках, и в результате к 2019 году потребление сахара снизилось на 1,1 килограмма на человека в год.