«Я не хочу, чтобы мои деньги шли на зарплату лицемерным и завравшимся чинушам» 10 30.06.2020, 13:53

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В Сети предлагают объявить экономический бойкот режиму.

Белорусы делятся в "Фейсбуке" идеями, как ускорить конец этой власти. Интересная идея для предпринимателей поступила от пользователя Серегин Яцевич. У ИП есть возможность помочь переменам в Беларуси.

"Июнь подходит к концу, а, следовательно, пришло время плательщикам Единого Налога подавать налоговую декларацию. Принцип налоговой декларации у нас таков, что ИП для власти не только вшивые блохи, но и потомки бабки Ванги: мы должны уже сейчас знать, и отчитаться об этом в Налоговую, будут ли у нас клиенты и работа в июле/августе/сентябре (и следовательно заплатить деньги).

С учетом всего случившегося за последний месяц, с полным пониманием того, кому деньги с наших налогов пойдут в первую очередь (я уверен на 100%, что это точно не врачи) в следующем месяце… вывод очевиден: я точно знаю, в следующие три месяца я ухожу в отпуск.

Я не хочу давать деньги на зарплату тем, кто нас бьет дубинками, только лишь за то, что мы стоим в очереди. Я не хочу давать деньги на топливо для автозаков. Я не хочу давать деньги на зарплату училкам и прочим деятелям, лишающим нас честных выборов. Я не хочу платить зарплату непонятным бандитам, крадущим людей на улицах. Я не хочу, чтобы мои деньги шли на зарплату лицемерным и завравшимся чинушам. Я не хочу давать деньги на оружие против людей, которые хотят лучшего будущего для нашей Страны. Я не хочу финансировать преступления этой "власти", в последние дни ее существования (а в этом я не сомневаюсь)…

Поэтому с чистой совестью отправлю заявление ("запрос в свободной форме") о том, что: с 1.07.2020 по 30.09.2020 заниматься предпринимательской деятельностью не собираюсь. Удачи нам Всем!

#3%безналогов", — написал Серегин Янцевич.