Община евреев Литвы ответила на статью Путина о Второй мировой войне 1 30.06.2020, 13:58

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Фото: DELFI

Именно литовские евреи претерпели больше всего гонений во время советской оккупации.

Еврейская община Литвы ответила на статью президента России Владимира Путина об истории Второй мировой войны. В комментарии общины евреев говорится, что статья Путина лживая, а ее цель — умалить значение преступлений, совершенных советской властью, пишет «Новая газета Балтия».

Председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски и депутат Эмануэлис Зингерис в общем комментарии подчеркнули, что после оккупации Литвы СССР именно литовские евреи претерпели больше всего гонений, немалая их часть была сослана в Сибирь.

«Хорошо обдуманная ложь господина Путина о советской оккупации нужна только для достижения нынешних имперских целей недемократической России. Мы, потомки литовских евреев, против такой фальсификации истории порабощения нашей независимой Литвы», — говорится в комментарии.

Представители общины евреев напомнили о массовых репрессиях во время первой оккупации, когда пострадали народы оккупированных СССР стран, в особенности евреи, а также о борьбе коммунистов против сионизма.

«Господин президент Российской Федерации! От имени группы граждан Литвы, которая больше всего пострадала в результате первой советской оккупации просим Вас "не опекать" задним числом евреев Европы. Приход сталинской армии в страны Балтии, создание марионеточного советского правительства тогда стало концом свободной истории народов всего региона», — говорится в комментарии.