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В Верховной Раде Украины создали объединение «За демократическую Беларусь»

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  • 30.06.2020, 14:05
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В Верховной Раде Украины создали объединение «За демократическую Беларусь»

Цель объединения — помочь белорусам приблизить перемены.

В Верховной Раде собрали подписи народных депутатов для создания межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь». Об этом сообщил народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко в «Фейсбуке».

В работе объединения примут участие нардепы от «Европейской Солидарности», «Голоса», депутатской группы «За майбутнє» и внефракционные народные депутаты.

«Наше объединение создано для того, чтобы помочь белорусам создать демократическое, свободное и действительно независимое государство. Мы сделаем все возможное, чтобы информировать международные организации о ситуации в Беларуси, помогать белорусским политическим заключенным и обычным людям выйти на свободу», — объяснил Алексей Гончаренко.


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