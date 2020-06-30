Провальная «семерка»: как разоблачили агентов ФСБ за рубежом 7 30.06.2020, 14:18

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Что стало известно о сообщниках «киллера на велосипеде».

Ранее СМИ уже писали о том, что убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано Центром специальных назначений ФСБ. Киллер — Вадим Красиков, также виновный в убийстве как минимум двух предпринимателей в России, проходил подготовку на базах ЦСН ФСБ и получил от спецслужб загранпаспорт на другое имя. The Insider, Bellingcat и Der Spiegel установили подельников Красикова, которые связаны с другими организованными ФСБ убийствами. Известно, что группа киллеров из ФСБ без проблем получала шенгенские визы на фальшивые имена, а в Турции убила как минимум двух человек. Двое из этой группы в 2016 году были арестованы турецкими властями, но затем их обменяли на крымских татар.

Внезапный Роман

29 июля 2019 года человек с загранпаспортом на имя Роман Давыдов с датой рождения 9 октября 1981 года подал заявление через турагента в визовый центр консульства Словакии в Петербурге, чтобы получить годовую шенгенскую визу. В визовой анкете он написал, что живет в Петербурге на Богатырском проспекте, 32, корпус 2 и работает инженером-конструктором. Все это было неправдой. Человека с таким именем и датой рождения существует, а у дома 32 нет корпуса 2.

«Роман Давыдов» появился на свет вовсе не в 1981 году, а всего за 10 дней до визита в консульство — загранпаспорт на это имя был выдан 18 июля 2019 года в Брянске. В налоговой базе он появился неделей позже — 23 июля 2019 года. Компания ЗАО «Руст», которая выдала «Давыдову» справку о работе, уже несколько лет как пребывала в состоянии «реструктуризации» и уже с 2016 года не платила налоги за сотрудников, формально в 2019 году в компании числился один человек (и это не Давыдов). Странным образом Словакия выпустила этому несуществующему человеку многократную шенгенскую визу ... в тот же день.

«Роман Давыдов»

«Роман Давыдов» был не единственным несуществующим человеком, подавшим в этот день заявление на шенгенскую визу. Вторым таким человеком был «Вадим Соколов», запросивший визу во французском консульстве в Москве. «Соколов» также обрел свое существование несколькими днями раньше, когда все в том же Брянске на его имя появился загранпаспорт с номером, который отличается лишь на 2 последних знака от номера «Давыдова». В налоговой базе оба они появились одновременно — 23 июля 2019 года. И оба были «инженерами-конструкторами» в ЗАО «Руст» (директор компании Борис Ершов так и не смог объяснить The Insider, как его подпись появилась на документах Соколова и Давыдова). «Соколов» также без проблем получил многократную шенгенскую визу. Через три недели «Соколов», он же Вадим Красиков, расстрелял в Берлине Зелимхана Хангошвили. «Роман Давыдов» благополучно вернулся в Россию.

Чем занимался «Давыдов» в Европе и какова была его роль в убийстве Хангошвили, пока не до конца ясно. Известно лишь, что он 3 августа выехал на машине в Польшу с территории Белоруссии, а через 4 дня вернулся тем же образом. Убийство, напомним, состоялось 23 августа, причем Красиков приехал в Берлин именно из Польши (и, скорее всего, именно там получил оружие — модифицированный «Глок» с особыми бесшумными патронами). В Берлине же Красиков пробыл всего один день, однако в его распоряжении там уже были и велосипед, и электроскутер (модель которого в Германии не продается), он знал, где и когда будет находиться жертва, — одним словом, нет никаких сомнений в том, что Красикову помогали и «Давыдов» был одним из этих сообщников.

То, что «Давыдов» помогал Красикову, видно по информации о передвижениях машины, которую он арендовал в Москве — Infiniti Q50. По данным с дорожных камер, которые есть в распоряжении Bellingcat, можно отследить маршруты «Давыдова»: в июле 2019 года он постоянно бывал на Осеннем бульваре, где жил Красиков, а также бывал в Балашихе, где на базе Центра специальных назначений ФСБ Красиков проходил в то время боевую подготовку.

Машина «Давыдова»

Хотя роль «Давыдова» в берлинском убийстве ясна не до конца, факт его причастности очень важен, так как является связующим звеном между Красиковым и другими убийствами ФСБ за рубежом.

Стамбульские убийства

1 ноября 2015 года Абдулвахид Эдильгериев вышел из своей квартиры в Стамбуле и сел в свою машину, рядом с ним села его юная племянница. Он едва успел завести машину, как сзади резко подъехал белый автомобиль, заблокировав их. Абдулвахид успел столкнуть племянницу на пол до того, как раздался выстрел, убийцы промахнулись. Он выскочил из машины и побежал, но убийцы настигли его выстрелом в спину. Его нашли с пятью пулевыми ранениями и перерезанным горлом.

У Эдильгериева мало общего с Хангошвили, если не считать участие в чеченской войне, но мало кто из мужчин-чеченцев в ней не участвовал. В их биографии есть и еще одна общая деталь — они оба жили в Украине, причем Эдильгериев участвовал в войне на украинской стороне (по некоторым, пока не подтвержденным, данным, участвовал в ней и Хангошвили). В остальном их биографии различны: Эдильгериев — исламист-радикал, ключевая фигура исламистской террористической организации «Эмират Кавказ», он даже воевал в Сирии вместе с террористами Аль-Каиды.

Турецкая полиция позже сообщила, что в убийстве принимало участие по меньшей мере три россиянина. Белую машину взял в аренду человек с паспортом на имя Александр Насыров, прибывший в Стамбул еще 11 сентября. Тот же Насыров арендовал и другую машину — обе нашли в городе Ялова на Северо-Западе Турции. Сам «Насыров» вернулся в Россию еще до убийства, 16 сентября. Два подельника Насырова — «Смирнов» и «Анисимов» прибыли в Турцию примерно в то же время, что и Насыров (11–13 сентября). У полиции остались видеозаписи с их лицами с камер наблюдения. Камеры также позволили обнаружить, что все трое встречались недалеко от их отелей.

По горячим следам их задержать не удалось, однако «Смирнову» и «Анисимову» хватило ума вернуться в Турцию через полгода, 6 апреля 2016 года. Их, разумеется, немедленно задержали. Но в тюрьме им предстояло пробыть недолго — через год их обменяли на арестованных членов меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. При этом в российских СМИ не сообщалось об обмене, все выставлялось актом доброй воли Кремля (что, видимо, Турцию устраивало).

В базе перелетов видно, что все трое стамбульских убийц имели схожие номера паспортов. Из той же базы видно, что это была не первая их совместная поездка в Стамбул. Утром 10 декабря 2014 года все трое прилетели в Стамбул. Позже в тот же день был застрелен известный узбекский имам Мирзаголиб Хамидов (Абдулла Бухари), находившийся в оппозиции к узбекским властям.

Убийство Хамидова

Тогда Би-Би-Си сообщало, что задолго до убийства, в 2014 году, к изданию обратился ветеран турецких спецслужб и рассказал, что с ним общался человек, заявивший, что работает на ФСБ и собирает бригаду наемников, у него был список из 15 человек, живущих в Турции, которых ФСБ намеревалась убить. За каждого предлагали вознаграждение в размере $300 000. Хамидов, согласно этому ветерану, тоже был в этом в списке. Поскольку Кремль никак не пересекался в своих интересах с Хамидовым, предполагалось, что его убийство — часть некоей бартерной сделки с властями Узбекистана.

Великолепная семерка ФСБ

Нам удалось найти еще четырех человек, помимо «Смирнова», «Анисимова» и «Насырова», с похожим номером паспорта (отличались всего одна или две последние цифры), но при этом не обнаруживающихся ни в каких российских базах данных. Шесть из семи летали в Прагу в июле или августе 2015 года. Пятеро из шести пересекались в одной дате — 23 июля. Что должно было там произойти — неясно, но, кажется, в этот день кому-то сильно повезло.

Один из этих людей, также путешествовавших в Прагу, "Роман Николаев" в паспортном файле имеет ту же фотографию, что и «Роман Давыдов» в своем заявлении на визу. Таким образом, нам известны уже два имени прикрытия этого пособника Красикова. Принимал ли он сам участие в убийствах в Стамбуле — неясно.

Помимо этого Романа Давыдова-Николаева как минимум еще один член «великолепной семерки» имел отношение к Красикову. Судя по телефонным звонкам Красикова, одним из его основных контактов накануне убийства был «Андрей Митраков», родившийся, согласно паспорту, в 1970 году.

Любопытно, что как минимум у двух из 7 членов этой группы были также и российские паспорта, выданными на те же имена, и они тоже принадлежат к особой серии. К той же серии, что и у полковника «Вымпела» ФСБ Игоря Егорова («Игоря Семнова»), который ранее засветился и как организатор покушения на чеченца в Украине, и как «Эльбрус» из дела о сбитом «Боинге». Известно, что Егоров часто путешествовал в Германию, но имел ли он отношение к убийству Хангошвили — пока не понятно.