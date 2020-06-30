«А в 19.00 громко включили «Перемен» - так что весь поселок слышал» 30.06.2020, 14:26

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Флешмоб солидарности приподнял настроение всей семье отдыхающего минчанина.

Читатель телеграм-канала "Баста!" рассказал, как проходит Флешмоб солидарности в дачном поселке под Минском.

"У нас отпуск, с пятницы уехали на дачу, с женой, забыли на природе даже про "каждый день в 19.00", - пишет читатель. - А в воскресенье соседские дети устроили сабантуй. Ну как дети, уже взрослые ребята, лет по двадцать, студенты. Приехали компанией, шашлыки, что-то там к шашлыкам.

А в семь часов громко включили "Перемен", так что весь дачный поселок слышал.

Ну я вышел во двор и стал громко подпевать, а петь то я не особо так и певец, жена так смеялась, до слез прямо.

Вчера продолжили сами, сегодня уже небольшую агитацию провел среди соседей, кто есть.

Сегодня, надеюсь, подключатся, потому что вопросы еще с выходных у некоторых возникли".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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