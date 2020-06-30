Ученые вырастили мозг из ДНК неандертальцев 11 30.06.2020, 14:28

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Эксперимент помог определить причину исчезновения этой ветви древних людей.

Нейробиологи из института молекулярной офтальмологии Базеля в Швейцарии из стволовых клеток с ДНК неандертальцев вырастили миниатюрные копии мозга. Опыты помогли определить причину исчезновения данной ветви древних людей, пишет lenta.ua.

Специалисты создали мини-копии органа с вкраплениями ДНК Homo neanderthalensis. У жителей стран Северной Европы, отмечают исследователи, часто можно встретить некоторые вариации неандертальских генов. Подобное обстоятельство позволяет утверждать, что речь идет о генных структурах, копии которых унаследованы от данных древних людей.

Грэйсон Кэмп, палеонтолог, рассказал о работе научной группы. Нейробиологов интересовали участки ДНК, связанные с волосами и цветом кожи. По ним можно изучить влияние сегментов генетических структур во всей цепочке на развитие головного мозга человека.

Неандертальцы, контактируя с древними предками людей, оставили в ДНК человека порядка 4% своих генов. По данной причине племена смогли приспособиться к выживанию на севере европейского континента.

Ученые сделали вывод, что Homo neanderthalensis могли исчезнуть по причине генетического вырождения, а не конкурируя с кроманьонцами, как ранее считали в научном мире.