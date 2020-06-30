Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне коронавируса в Украине 3 30.06.2020, 14:41

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За последний месяц ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшилась.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совещания по предотвращению распространения Covid-19 во вторник, 30 июня, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, пишет «Новое время».

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — предупредил глава государства.

Ранее о подготовке второй очереди больниц для пациентов с Covid-19 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы тщательно работаем над развертыванием второй волны больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. Мы уже понимаем, что в некоторых областях с таким отношением граждан к нашим рекомендациям будет резкий рост количества людей, которые госпитализируются. А в больницу попадают люди с тяжелым течением болезни», — отметил он.

По словам главы Минздрава, за последний месяц ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшилась и дальше она может стать еще хуже.