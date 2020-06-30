Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич признан политическим заключенным 5 30.06.2020, 14:42

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Николай Статкевич

Правозащитники требуют немедленно освободить оппозиционного политика.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич задержан по подозрению в осуществлении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"), пишет ПЦ "Весна".

30 июня Николай Статкевич должен был выйти на свободу после 30 суток ареста, однако накануне вечером жене Статкевича Марине Адамович позвонил следователь и сообщил об уголовном деле. Пока что Статкевич находится в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина.

В связи с этим правозащитное сообщество Беларуси признало яго политическими заключенными. При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов "дела Тихановского”.

На основании этого белорусские правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Николая Статкевича и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.

Николая Статкевича задержали 31 мая по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить избирательный пикет Светланы Тихановской. Позже его жене Марине Адамович сообщили, что Статкевич находится в изоляторе на Окрестина, ему присудили 15 суток. 15 июня прошел еще один суд, который добавил политику еще 15 суток. На Окрестина политик находится до сих пор.

Уголовное дело по этой же статье (по ч. 1 ст. 342 УК) завели на блогера Сергея Тихановского и его соратников, Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича (MozgON), Игоря Лосика, Дмитрия Козлова.