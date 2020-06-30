Кремль блефует 3 Сергей Климовский

30.06.2020, 15:31

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Вместо Ялты-2 может пройти «спецоперация» по смене власти в РФ.

Разглагольствования Путина 21 июня на телеканале «Россия-1» о «подарках» в виде «огромного количества российских земель» и «традиционных российских исторических территорий», которые «многие республики» якобы получили при учреждении СССР, а затем при его роспуске, демонстрирует отчаянное желание кремлевских поторговаться напоследок перед похоронами путинского режима. Смысл этого пассажа, как и поправки к конституции РФ о нерушимости ее границ, – это пожаловаться миру и ООН, что у некой России соседи отобрали немеряно земли, поэтому отдайте хотя бы Крым, ну, пожалуйста. Мы за это будем себя хорошо вести и станем паиньками. Может быть даже либералами и демократами, и будем уважать права людей и Устав ООН.

На упомянутую поправку к конституции никто официально не отреагировал. Подавать в ООН официально жалобу о том, что большая и сильная Украина 60 лет назад хитростью или еще как-то отобрала полуостров Крым у маленькой и затурканной РСФСР для Кремля бессмысленно и даже унизительно. Бессмысленно, поскольку ООН пошлет кремлевских с этой бумагой по любимому русскому адресу со словами: «Вы что, ООН за полных лохов держите?!». Унизительно, поскольку национальная гордость великороссов заключается в том, чтобы украсть и орать дурным голосом: «Исконно мое, не отдам!».

Поэтому в Москве после оккупации и аннексии Крыма никакой такой бумаги в ООН не подали, а стали рассказывать о пьяном Хрущеве и референдуме из «зеленых человечков» с котами. В ООН попросили Москву не гнать пургу, вернуть Крым Украине, и пояснили, что референдумов за две недели не бывает, тем более по передачи территории, и без наблюдения и согласия ООН. В результате аннексия Крыма так и осталось односторонним актом РФ, наказанной за нее санкциями и другими способами.

Санкции и все остальное оказались действительно полезными, поскольку кремлевские теперь отправили Путина рассказать на самом главном их телеканале о России, которую все обобрали и намекнуть: мы сделаем все, на чем вы настаиваете, даже выведем свои войска с востока Украины, только оставьте нам Крым. Генсек ООН Антониу Гутерреша на это ответил 25 июня категоричным отказом на своей пресс-конференции, поскольку Путин подал это предложение не в виде заявления в ОНН, а в форме пресс-конференции в телепрограмме «Москва. Путин. Кремль». Поэтому и получил ответ в аналогичной форме «Нью-Йорк. Гутерреш. ООН». Побочным результатом теперь будет всплеск в РФ слухов о мировом правительстве и чипировании им всех землян, вопреки тому, что Сталин, Гитлер, Мао и другие получали нужный результат без дорогостоящих чипов и нанотехнологий.

Телевыступление Путина – одна из тех пробных бульбашек на поверхности темной воды закулисных переговоров, которые ведет Кремль. Если судить по ней и по странной упомянутой поправке к конституции, то в Кремле ощущают – дно бесповоротно близко.

Эта поправка странная, поскольку ООН и так гарантирует, пусть и отчасти формально, всем государствам неприкосновенность границ. Пример изгнания войск Саддама Хусейна из Кувейта – свидетельство того, что гарантии не всегда номинальные. Кремль, чтобы не было как с Хусейном, вписал в конституцию, что РФ пофиг ООН и международное право, а Крым не вернем. Этим он сам объявил РФ государством-изгоем, в отношении которого нормы международного права не действуют. Последствия такого юридического маневра могут, как и с «налоговым маневром» по нефти против Беларуси, оказаться не такими, как мечтали в Кремле.

Рассуждения Путина о «подарках» тоже могут стать действительно царским подарком Украине и всей антикремлевской коалиции. Пока они только бульбашка в переговорах, дополняющая слух о большой войне, которую вот-вот начнет Путин, вторгнувшись в Беларусь, Украину или в страны Балтии. Этот слух Кремль опять начал продвигать через профессора Соловья, своих штатных оппозиционеров в США и ЕС, а в Украине через одного популярного эксперта по войнам и философии. Профессор Соловей уже назначал зимой дату этого вторжения на не позднее, чем 10 марта, привязав ее к открытию 9 марта суда в Гааге по сбитому малазийскому авиалайнеру.

Смысл этого слуха – уверить другую сторону по переговорам, что РФ готова к большой и даже ядерной войне. Задача этого слуха: разъяснить «западным партнерам», если они не признают Крым частью РФ, то мы устроим нечто атомное и ужасное или как минимум отнимем у кого-нибудь еще кусок территории. Раньше этот слух распространял один из актеров, играющий роль президента РФ, и кто-нибудь официальный, вроде Киселева или Клинцевича. Теперь уровень таких угроз снизился с официальных площадок до «утечек» к профессору Соловью через его знаменитые источники в Кремле и до уровня аналитики от «друзей Украины» и экспертов. Эта смена площадок, как и некоторые другие факты, в том числе плач Путина по унесенным ветром свободы «подаркам», доказывают: в Кремле блефуют и надувают щеки, чтобы казаться круче и крупнее, чем в реальности. Старый, как мир, прием.

Кремлевский олигархат при помощи этого приема пытается тянуть время, отведенное ему на ликвидацию режима Путина, и выторговать если не разрешение оставить Крым себе, то какие-нибудь крупные уступки. Например, возврат РФ в «Большую восьмерку», которым его между делом поманил и забыл Трамп. Забыл, поскольку, чтобы получить у Трампа билет в G8 надо вернуть Крым. Кремлевским это кажется дорого, и они надеются выклянчить еще что-то в довесок. Просят вывести «Северный поток-2» из-под директив ЕС и кусочек Центральной Африки с половиной Ливии. Но поскольку российские войска с Донбасса не уходят и военные действия не прекращают, то и Меркель вывела авансом лишь тот отрезок «Северного потока-2», который еще не построен. Кремль, как обычно, аванс взял и сделал вид, что забыл об обещаниях, данных Дмитрием Козаком в Берлине.

Запад такое поведение Кремля не устраивает. Запад нарисовал ему четкую «дорожную карту» – Донбасс, Крым и голова Путина рядом с фуражкой Гитлера в храме-музее войск РФ. В обмен снятие санкций, потоки, пропуск в G8 и все остальное. Кремль согласился, но двигаться по ней не спешит, продолжает торговаться и сочинять дополнительные к ней условия. Поскольку Запад непреклонен и отпущенное время истекает, то Кремль решил выжать слезу и послал Путина на пробу полуофициально поплакать о якобы отторгнутых от некой России ее «исторических территориях». При хорошем имперском аппетите в их число можно записать не только Крым, Эстонию, север Казахстана, Аляску и Эфиопию, но даже Антарктиду. С фантазией Рогозина можно записать и Луну, – в СМИ РФ уже были возмущения, почему американцы собрались ее осваивать без нашего разрешения.

В аморфных и ставших уже привычными, можно сказать даже ритуальными, стенаниях Путина о двух усопших российских империях, теперь появился, наконец, намек хоть на какую-то конкретику в форме панегирика по унесенным ветром территориям. Оно и логично, в империях самое ценное – это территории, а не люди.

С одной стороны, выступление Путина, – это нытье империи, подавившейся Крымом. С другой его можно трактовать как приглашение к разговору о том, что такое Россия и где ее историческая территория. Такое приглашение к разговору от Путина нельзя упускать. Прежде всего потому, что так называемая Россия – это простыня, сшитая из лоскутов земель, в разное время захваченных московской интернациональной бандой, в которой, похоже, даже не было никого, кто мог бы уверенно назвать себя русом.

Так почему бы не обсудить в Генассамблее ОНН вопрос: что есть Россия? Причем начать с летописного «Откуда есть пошла земля русская», а не с первой аннексии Крыма при Екатерине II, как хотелось бы путинистам. Как сказали бы киношные большевики: предъявите мандат на все те территории, которые вы почему-то называете Россией, а потом поговорим о «подарках», унесенных ветром свободы. Если вы утверждаете, что у вас якобы что-то унесли, то покажите права собственности, а заодно покажите на карте, где изначально жил народ русы. На Киев показывать не надо, русы в нем «понаехавшие» и опровергнуть это не смогли ни императорская, ни советская академии наук. ООН также логично выслушать по этому вопросу мнение тех народов, которые при роспуске СССР не смогли унести ноги из РСФСР и остались без подарков от многонационального русского или советского народа.

Поскольку очередное заседание Генассамблеи ООН в сентябре под вопросом из-за второй волны коронавируса, то обсуждение этих тем целесообразно начать уже сейчас на межправительственном уровне. Например, в ГУАМ, в Совете государств Балтийского моря и других межправительственных организаций. Тем более, что Путин сам об этом фактически попросил. Так что, прифронтовым с так называемой Россией государствам есть смысл пойти ему на встречу и уточнить подробности о кольце врагов вокруг нее. По итогам таких обсуждений можно представить Генассамблее ООН серию докладов и рекомендаций по указанным вопросам. Генассамблее на их основании будет удобней сделать соответствующие организационные, территориальные и другие выводы. Если Путин хочет Ялту 2.0 и раздел мира, то он это получит, разумеется, если соратники по кооперативу не удалят его с поля раньше.

Сергей Климовский, inforesist.org