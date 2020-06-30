Под руководством NASA выпущены духи с космическим ароматом 8 30.06.2020, 15:47

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Астронавты рассказывают, что запах космоса действительно существует.

Порох, горелое мясо и малина: как думаете, что объединяет эти запахи? Именно так описывают «аромат космоса» люди, которые когда-то побывали за пределами Земли. К сожалению, большинство из нас вряд ли сможет на собственном опыте узнать, как пахнет космос. Поэтому компания Omega Ingredients под руководством NASA выпустила парфюм передающий запах космоса, пишет «Популярная механика».

Кажется, что запах космоса — это что-то неочевидно, что-то чего вообще не должно быть. Однако астронавты говорят, что в какой-то момент ты явно начинаешь его ощущать. «Сначала я не мог точно определить его», — писал бывший научный сотрудник МКС Дональд Петтит в своем блоге NASA в 2002 году. «А потом я заметил, что этот запах был на костюмах астронавтов, шлеме, перчатках и инструментах. На тканях он был более заметен, чем на металлических или пластиковых поверхностях».

Теперь этот запах станет доступным, а главное вполне очевидным для всех! Британская компания натуральных ароматизаторов для пищевой промышленности Omega Ingredients создала аромат «Eau de Space», который пахнет как космос. Еще в 2008 году основатель компании Стив Пирс заключил контракт с NASA на создание такого аромата. После этого в течение 4 лет он разрабатывал его. Первоначально эти «духи» планировали использовать для тренировок астронавтов перед запуском на орбиту, но в итоге абсолютно каждый сможет ощутить этот аромат.

Возвращаясь к блогу Дональда Петтита, стоит отметить, что он считал, что космос пахнет чем-то металлическим: «Это напомнило мне приятный сладкий запах сварочных паров. Это запах космоса». И все же стоит признать, что для всех астронавтов запах космоса остается чем-то уникальным. На протяжении десятилетий космонавты сравнивали его с запахом дождя, серой и даже ромом. Однако нам остается лишь гадать.