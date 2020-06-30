Водитель «скорой помощи»: Задумываемся о реальной забастовке 8 30.06.2020, 15:58

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Дальше так жить нельзя.

Водитель "скорой помощи" из Минска рассказал Telegram-каналу "Баста!" о своей работе и протестных настроениях в коллективе.

"Хочу рассказать о работе водителей скорой помощи, которые больше времени проводят с зараженными Covid-19, чем врачи и фельдшеры, - говорит он. - Врач в неделю проводит в среднем 24 часа, а водитель - две дневные смены по 12 часов, и две ночные смены, итого 48 часов.

Да, доплаты получили, но не все. Такие же, что и медперсонал, только минус нолик, по 200-300 рублей.

Обращаться к высокому начальству нет смысла, для них все мы, водители - быдло и не имеем права голоса, не можем проявлять инициативу, требовать и просить что-либо.

На подстанции на смене 24 водителя, в сутки - 48. Дальше считайте сами, подстанций в Минске 11. На каждом фото - не машина скорой, а ее водитель, который за 250 часов работы в месяц получает 850 рублей.

Мы с мужиками, когда есть время пересечься и поговорить, часто обсуждаем положение дел и думаем, как и что нам с этим делать дальше, мы все понимаем, что так дальше жить нельзя.

И тут уже не важно, пойдут власти нам навстречу сейчас или нет, мы все прекрасно понимаем, что даже если нас сейчас озолотят. то это через пару месяцев у нас заберут с процентами. Поэтому задумываемся о реальной забастовке. Пусть, может, милиция больных развозит на автозаках, а мы лучше дома с семьями посидим".

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