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Штат Аризона снова закрывается на карантин

  • 30.06.2020, 16:05
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Штат Аризона снова закрывается на карантин

Ограничения вводятся сроком на 30 дней и затронут бары, спортивные залы, кинотеатры и аквапарки.

Бары и тренажерные залы в Аризоне вновь закроются по крайней мере на 30 дней в связи со вспышкой коронавируса в этом штате, объявил губернатор Даг Дьюси, передает «Голос Америка».

Объявленная Дьюси месячная пауза, которая также затронет кинотеатры и аквапарки, вступила в силу вечером в понедельник.

Губернатор также запретил мероприятия с участием более 50 человек, фактически запретив массовые празднования по случаю Дня независимости 4 июля.

Органы здравоохранения Аризоны сообщили в воскресенье, что в штате зарегистрировано еще 3858 случаев коронавируса.


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