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Экологи: Требуем отложить физический пуск БелАЭС

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  • 30.06.2020, 16:13
  • 1,297
Экологи: Требуем отложить физический пуск БелАЭС

Островецкая АЭС строилась без соответствующей документации.

Об cайту Сharter97.org заявило общественное объединение «Экодом».

- Граждане находят новые факты нарушений , подтверждающие, что опасность пуска БелАЭС явно недооценивается, а художники рисуют об этом комиксы . Мы с трудом подбираем слова, комментируя ситуацию развивающуюся вокруг БелАЭС и требуем отложить ее физический пуск до решения всех проблем .

По информации Владимира Семашко, посла Республики Беларусь в Российской Федерации физический пуск БелАЭС запланирован в августе 2020 года, а не в июле, как было заявлено ранее.

Это, тем не менее, не снимает рисков, связанных с физическим пуском БелАЭС, поскольку проблемы безопасности не будут решены к августу 2020 года, а ситуация с эпидемией коронавируса в Островецком районе вряд ли существенно улучшится. Однако и без этого физический пуск - загрузка топлива в реактор и начало его работы - сопряжен с более высокими рисками инцидентов и аварий, включая радиационные.

Кроме того, появилась информация, еще раз подтверждающая, что риски БелАЭС и опасность пуска реактора первого энергоблока явно недооценивается.

Мы не раз указывали на то, что строительство реакторного здания первого энергоблока началось летом 2012 года без утвержденной проектной документации и лицензии. Сейчас стало известно о недавнем тендере о приведении в порядок исполнительной документации на объектах строительства БелАЭС.

Это свидетельствует о том, что БелАЭС строилась и строится без соблюдения соответствующих норм и процедур, а также о низком качестве строительства, что делает пуск и без того опасного атомного объекта рискованным событием.

Тендер, который можно назвать и необычным, и настораживающим, объявило представительство АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии — Атомстрой» в Республике Беларусь, организация является подрядчиком строительства Островецкой АЭС. Заказчик просит оказать ему услуги, по восстановлению, ведению, сдаче исполнительной документации на объектах строительства Белорусской АЭС.

В частности, тендер требует:

- разработку недостающей исполнительной документации (акты, протоколы, журналы, ведомости).

- получение и восстановление протоколов строительной лаборатории.

- восстановление паспортов, документов на качество используемых материалов.

Конкретики какие именно паспорта, акты, протоколы необходимо разработать - не указано. Очевидно, что некоторые протоколы (они должны были проводиться в момент строительства) невозможно разработать “задним числом”, таким образом, речь идет о фальсификации документации для якобы соблюдения законодательства.

Неизвестны причины этого запроса на “восстановление” документации, она может быть как утерянной, так и изначально отсутствующей или выполненной с серьезными нарушениями.

Беспокойство вызывает тот факт, что так называемое восстановление документов, а по сути их фабрикация, оценивается заказчиком в 2340 человеко-часов, что говорит о том, что объем несоответствующей документации существенен. По неизвестным причинам подрядчику также предлагается 10-часовой рабочий день, что не соответствует требованиям белорусского законодательства. Однако наибольшее недоумение вызывает факт официального тендера на подобные работы, по сути, связанные с покрытием серьезных нарушений.

Документы для проведения тендера были подготовлены 26.03.2020 года. Тендер выиграла белорусская компания ООО «СтаТехСистема», получившая аттестат соответствия буквально накануне: 20.03.2020. Результат тендера был озвучен 23 июня 2020 года. Срок сдачи работ — 78 дней с момента подписания договора, то есть документация будет разработана лишь к 8 сентября. Тем удивительнее сегодняшнее заявление посла Беларуси в России Владимира Семашко, что топливо будет загружено в реактор в августе этого года.

Мы считаем, что подобный безответственный подход российского подрядчика и беларусского заказчика строительства к возведении такого опасного объекта, как атомная электростанция недопустим.

Мы считаем, что нарушения нуждаются не в покрытии путем объявления тендера, а в расследовании и наказании виновных.

Мы требуем отложить физический пуск БелАЭС пока все ее проблемы не будут устранены. Здесь можно подписать петицию.


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