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Белорусская художница: Началась движуха

  • 30.06.2020, 16:17
  • 1,362
Белорусская художница: Началась движуха
Ника Сандрос

Ника Сандрос поделилась впечатлениями о последних событиях в Беларуси.

Художница и блогер Ника Сандрос поделилась впечатлениями о последних событиях в Беларуси, передает «Радыё Свабода». Нынешнюю предвыборную ситуацию в стране она сравнивает с качанием на качелях:

- С одной стороны, когда я смотрю на свое окружение - многих друзей в «Фейсбуке», всех людей, которые попадаются на моем пути, от продавцов, вахтеров до учеников моей художественной школы - все хотят перемен, нового этапа. Я не видела людей, которые хотят переворота, майданов, революций. Они хотят перейти в другую цивилизацию мирно. С одной стороны, думаешь: люди хотят перемен!

К примеру, я знала, как живут регионы, деревни. И мне было очень странно и радостно увидеть, как выходили люди в цепи солидарности в маленьких городах. От этого появляется надежда.

А потом почитаешь новости и комментарии — и кажется, что все останется как есть. А на следующий день снова вдохновляешься. И люди сейчас как на качелях: то в сторону надежды, то в сторону апатии; то в сторону страха и отчаяния, то в сторону веселия - все хохочут от очередной глупости властей. А потом пугаются. И каждый день ты так качаешься, не зная, что произойдет завтра.

Но не нужно скучать и быть апатичными, потому что началась движуха, все оживились. И все очень интересно. Если что-то происходит - это уже хорошо.


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