Российский миллиардер Олег Тиньков переболел COVID-19 30.06.2020, 16:45

Олег Тиньков

Фото: ТАСС

Ранее стало известно, что он лечится от лейкоза.

Российский бизнесмен и миллиардер Олег Тиньков, который лечится от лейкоза, три месяца назад переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем инстаграме, пишет «Медуза».

Тиньков рассказал о ходе лечения от лейкоза, который ему диагностировали в октябре 2019 года. Бизнесмен прошел три курса химиотерапии и вышел в ремиссию, но болезнь не удалось победить окончательно, поэтому на следующей неделе ему сделают пересадку костного мозга. Затем его ждет длительный период реабилитации.

«Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные 3 детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев… <…> И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад», — написал Тиньков (орфография и пунктуация сохранены).

Олег Тиньков сообщил, что болен лейкозом, в начале марта. В апреле он ушел с поста главы совета директоров «Тинькофф банка».

Незадолго до объявления о болезни Тинькова власти США обвинили бизнесмена в сокрытии миллиарда долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году. На момент предъявления обвинений Тиньков был в Лондоне. Суд по его экстрадиции в США должен начаться 27 апреля, но был отложен до 13 июля.