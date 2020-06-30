Интерес туристов к поездкам в Литву постепенно начинает расти 30.06.2020, 17:30

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Туристический сектор у наших северных соседей начал восстанавливаться.

Как пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на туристический сектор Литвы и как страна намеревается добиться восстановления въездного туризма? Об этом корреспонденту Charter97.org рассказали в Keliauk Lietuvoje, национальном агентстве по развитию туризма, которое отвечает за маркетинг и продвижение туризма в Литве.

- Какое влияние оказал COVID-19 на въездной туризм в Литву? Каковы предполагаемые потери?

- По нашим оценкам в этом году приток въездного туризма сократится на 40%, а местного - на 25%. Если прогнозы подтвердятся, общий доход туристического сектора должен уменьшиться примерно на 500 миллионов евро.

- Как планируется оживить въездные туристические потоки в Литву?

- Планируется реализовать комплекс маркетинговых мероприятий в 2 этапа, целью которых является увеличение потоков местных и иностранных туристов. Первый этап, который уже начался, фокусируется на близлежащих рынках и местном туризме. Целью маркетинговых мероприятий является повышение осведомленности и интереса Литвы как туристического направления, а также поддержка деятельности учреждений по размещению и потока рейсов в литовские аэропорты. Следующий этап, охватывающий более приоритетные рынки, будет проходить в течение всего лета, в зависимости от характера ограничений на поездки.

- Заметно ли уже растущее количество приезжающих в Литву туристов?

- Согласно данным американской компании компании Sojern, которая занимается анализом данных туристических потоков в мировом масштабе, интерес к поездкам в Литву постепенно начинает расти - поиск полетов несколько восстанавливается, но все еще снижается на 61,3 процента по сравнению с 2019 годом. Между тем, поиск авиабилетов в Германию практически вернулся к 2019 году. Уровень, наблюдаемый в июне – количество поиска авиабилетов уменьшилось на 12,7 процента в этом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.