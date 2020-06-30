В Молдове обнаружили подпольный вертолетный завод 3 30.06.2020, 18:10

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Организаторы и руководство нелегального завода по сборке вертолетов являются жителями Приднестровья.

В Молдове в 50 километрах от Кишинева был обнаружен подпольный завод по производству вертолетов. Об этом сообщает korrespondent.net.

На подпольном вертолетном заводе, по данным молдовской прокуратуры, собирали вертолеты, схожие по модификации с Ка-26.

"Большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья", - говорится в сообщении.

В ходе обысков было найдено более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности. Возбуждено уголовное дело о подготовке контрабанды летательных аппаратов, наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.