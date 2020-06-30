19:00. Солидарность в действии! 8 30.06.2020, 18:25

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Стоп таракан!

Сегодня восьмой день Флешмоба белорусской солидарности. Белорусы в стране и во всем мире высказывают свою волю к переменам.

Белорусские акции солидарности прошли в Париже, Варшаве, Сан-Франциско, Чикаго, Бремене, Бостоне, Нью-Йорке, Тбилиси, Киеве и других городах планеты.

В это же время, каждый день белорусы высказывают солидарность с героями. Каждый день в 19:00 в знак солидарности белорусы открывают окна квартир, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

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19:00 Беларусь будзе вольнай! В Полоцке сегодня громко звучал "Товарищ Маузер".

19:00 И снова - Минск. Столица сегодня в ударе!

19:00 На дорогах тоже жарко! Микс из разных городов.

19:00 Музыка - из окна, поддержка - со двора!

19:00 Какие прекрасные белоруски! У Лукашенко никаких шансов.

19:00 Минск. Район Комаровского рынка и Серебрянка.

19:00 Слуцк участвует.

19:00 Бобруйск - с нами!

19:00 Дзержинск за независимую Беларусь.

19:00 Кастрюли vs сковородки.

19:00 Кто во что горазд!

19:00 Вот это человек основательно подготовился к Флешмобу солидарности.

19:00 Видео солидарности с Беларусью из Лос-Анджелеса.

19:00 Речица. Как вам звук ударов по металлическому забору? Соседи точно услышат!

19:00 Первые фото. Нас - 97 процентов!