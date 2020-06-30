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Премьер Украины: Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ, Рада или президент выразят такую мысль

  • 30.06.2020, 19:07
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Премьер Украины: Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ, Рада или президент выразят такую мысль

Денис Шмыгаль заявил, что на государственной должности нет гарантий от увольнения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "в любой момент" готов уйти с должности. Об этом он заявил "BBC News Україна" в интервью, полная версия которого была опубликована 30 июня.

"Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос – это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, которого нужно придерживаться. Поэтому не может быть гарантии на должности, это не частный бизнес... Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такую мысль", – сказал премьер-министр.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Шмыгаль.

В тот же день Верховная Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины по предложению Шмыгаля.


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