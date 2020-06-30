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Витебщина требует освобождения блогера «Серого Кота»

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  • 30.06.2020, 20:18
  • 1,667
Витебщина требует освобождения блогера «Серого Кота»
Дмитрий Козлов
Фото: racyja.com

Полоцкий и Оршанский районы поучаствовали в Флешмобе солидарности.

Витебщина требует освобождения блогера «Серого Кота», которому, как стало сегодня известно, Саша 3% шьет «уголовку». На видео Полоцкий и Оршанский районы, пишет телеграм-канал «Баста!».

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