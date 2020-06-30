Витебщина требует освобождения блогера «Серого Кота» 1 30.06.2020, 20:18

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Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

Полоцкий и Оршанский районы поучаствовали в Флешмобе солидарности.

Витебщина требует освобождения блогера «Серого Кота», которому, как стало сегодня известно, Саша 3% шьет «уголовку». На видео Полоцкий и Оршанский районы, пишет телеграм-канал «Баста!».

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