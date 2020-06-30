В Польше стартовала кампания перед вторым туром президентских выборов 30.06.2020, 20:51

Президент Польши Анджей Дуда (справа) и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (слева)

фото: PAP/Radek Pietruszka

коллаж: PAP/Paweł Supernak

Второй тур президентских выборов в Польше состоится 12 июля.

В Польше стартовала предвыборная кампания перед вторым туром президентских выборов, который состоится 12 июля. В нем примут участие действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает «Право и справедливость», и кандидат «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский. Во вторник, 30 июня, штаб президента Польши Анджея Дуды инициировал акцию «Нас объединяет Польша». В ней будут участвовать парламентарии, представители местных властей и активисты, связанные с правящей партией «Право и справедливость», передает «Радио Польша».

«Мы начинаем серию встреч по всей стране. В акции будет участвовать не только президент Анджей Дуда, не только он будет призывать принять участие в этих выборах. Это голосование важно не только для лидера страны, не только для членов избирательного штаба, но и для всего государства», - сказал пресс-секретарь штаба, евродепутат Адам Белян.

Адам Белян также обратился к сторонникам Анджея Дуды с просьбой о вовлеченности в избирательную кампанию.

Тем временем кандидат оппозиционной «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский также продолжает свою предвыборную кампанию. Во время встречи с избирателями он заявил, что, если он станет главой государства, то подпишет законы о помощи польским гражданам, взявшим кредиты в швейцарских франках и пострадавшим в результате роста курса валюты, и о повышении суммы, свободной от налогов.

Мэр Варшавы сказал, что не следует заниматься вопросами, которые уже решены, или «тем, что никогда не произойдет». Он заверил, что не будет добиваться отмены программы 500+, так называемой 13-й пенсии или повышения пенсионного возраста.

«У президента нужно спросить, а что же будет с поляками, взявшими кредиты в швейцарских франках. Если правительство все же прислушается к президенту, поскольку ранее, к сожалению, оно не слушало главу государства, который сам является выходцем правящей партии; если правительство представит закон, направленный на помощь этим людям, то я, конечно же, его подпишу. Если правительство согласится с моим предложением повысить сумму, свободную от налога, то безусловно я поддержку такую инициативу», - сказал кандидат на пост главы государства Рафал Тшасковский.

Во вторник, 30 июня, депутат Кшиштоф Босак, который баллотировался на пост президента в первом туре президентских выборов, заявил, что ни он, ни кто-либо из «Конфедерации», которую он представлял на этом голосовании, а только правящий лагерь и Анджей Дуда, а также «Гражданская коалиция» и Рафал Тшасковский должны склонить на свою сторону 1,3 млн избирателей, которые за него проголосовали.

В ходе пресс-конференции Кшиштоф Босак поблагодарил членов своего избирательного штаба за сотрудничество, СМИ за освещение его кампании и сторонников за доверие и поддержку. Он также призвал их принять участие во втором туре президентских выборов.

Внесистемный кандидат, журналист Шимон Холовня, который по итогам первого тура голосования оказался на третьем месте, получив 13,87% голосов, заявил, что его движение не поддержит ни одного из кандидатов во втором туре голосования. Он заявил, что сам ог пойдет на избирательный участок 12 июля и будет голосовать против «видения президентства» Анджея Дуды.

В первом туре победил Анджей Дуда, получив 43,5% голосов. За Рафала Тшасковского проголосовали 30,46%.