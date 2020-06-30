Похудевший без спорта на 150 кг мужчина раскрыл секрет успеха 3 30.06.2020, 21:26

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фотос сайта: rep.ru

Мужчин весил 227 килограммов.

Американец Зак Мур из Флориды рассказал порталу Yahoo News, как похудел на 150 килограммов без занятий спортом, передает ria.ru.

В декабре 2013 года Мур попал в больницу из-за пищевого отравления. До этого он питался преимущественно фаст-фудом: за завтраком съедал три-четыре макмаффина с яйцом, во время ланча – целую пиццу, на обед – хот-доги, гамбургеры и картошку фри. За день он выпивал по три-четыре двухлитровых бутылки колы. Зак весил 227 килограммов.

Когда мужчина попал в больницу, его пищевые привычки изменились.

"У меня началась постоянная рвота и диарея. В больнице мне казалось, что я умру. Я даже записал прощальное послание моим жене и сыну. Я знал, что ожирение убивает, и мне не хотелось, чтобы сын приходил ко мне на могилу. Я просто хотел стать лучше как отец. Я ни поиграть с ним не мог, ни научить его чему-то. Это было ужасно", — приводит портал слова мужчины.

За неделю пребывания в больнице Мур сбросил 20 килограммов. После этого он продолжил худеть, исключив из своего рациона углеводы, свинину и говядину. В в мае 2014 года его вес составил 177 килограммов.

После этого ему сделали желудочное шунтирование. Операция была сложной и длилась семь часов. Однако она помогла ему сбросить вес до 77 килограммов к августу 2015 года.

После этого Мур решил заняться фермерством и начал разводить кур, уток, индюков, лошадей и коз, а также выращивать овощи. При этом он продолжает избегать продуктов с содержанием сахара, сои, пшеницы и клейковины. Мур подчеркивает, что не ходил в спортзал, поскольку его просто нет рядом с домом. Единственное, что позволило ему похудеть – это строгая диета, заключил мужчина.