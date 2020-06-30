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«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

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  • 30.06.2020, 21:46
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«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

Сумма компенсации составила $1,5 млрд.

Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании.

Сумма компенсации составила $1,5 млрд. «В то же время ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования», — отметили в компании.

Стокгольмский арбитраж вынес решение 30 марта 2020 года. Контракт на поставки газа был подписан в 1996 году и рассчитан до 2022 года с возможностью продления. Арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. В соответствии с решением суда PGNiG будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке».

Польская PGNiG инициировала судебное разбирательство против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже в 2015 году. Сам иск был подан в феврале 2016 года. «Шаги, предпринятые PGNiG, нацелены на приведение долгосрочного контракта от 1996 года в соответствие с ситуацией на европейском рынке природного газа», — отмечала тогда польская компания.

Арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. В соответствии с решением суда PGNiG будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке».

Как пояснили в суде, «Газпром» в течение долгого времени отказывался менять цену, и в итоге поставляемый с Ямала газ оказался намного дороже топлива на европейских рынках. В PGNiG тогда сообщили, что ждут от российской компании снижения стоимости до рыночной, но «Газпром» трактовал решение арбитража иначе. По его версии, в снижении цены на газ суд Варшаве отказал, признав за ней только потенциальное право требовать скидки.


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