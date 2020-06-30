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Поляки нашли в поезде из Беларуси груз нелегальных сигарет

  • 30.06.2020, 22:36
Поляки нашли в поезде из Беларуси груз нелегальных сигарет

28 тысяч пачек сигарет были найдены спрятанными в поддонах с товаром.

Сотрудники пограничной и налоговой служб из Тересполя 28 июня пресекли контрабанду сигарет в поезде, который следовал из Беларуси в Польшу. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.

Уточняется, что 28 тысяч пачек табачных изделий без польских акцизов были найдены спрятанными в поддонах с товаром в одном из вагонов.

Стоимость нелегального груза оценена примерно в 400 тысяч злотых (около 100 тысяч долларов США).


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