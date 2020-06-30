«Давайте все в 19:00 будем бить в набат!» 30.06.2020, 22:54

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Белорусы обсуждают Флешмоб солидарности в соцсетях.

Белорусы обсуждают Флешмоб солидарности в соцсетях, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Народ, есть хорошие новости, - пишет один из участников. - Бубен потихоньку работает, чиновники и судьи начинают сомневаться в гегемоне. Это очень важно, для Саши 3% важен каждый винтик, потому что если винтики начнут выскакивать "Титаник" лжи и подлога пойдет ко дну.

А борта-то уже потрескивают!

Давайте все, у кого есть силы, в 19:00 бейте в набат! Пусть черти лукавые покидают души слабых. Поможем каждому сказать: "Нет лукавству и немощи".

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