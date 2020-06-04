«У вас два плюса, выезжает ковид-бригада»: белоруска рассказала о неразберихе с коронавирусом 3 4.06.2020, 7:59

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ФОТО: REUTERS

Анализы теряются, больных отправляют заражать родственников и знакомых.

Случчанка Людмила рассказала «Кур`еру», что ей и мужу поставили диагноз ОРВИ, но взяли тест на коронавирус, потому что они были контактами первого уровня. Первый анализ был отрицательным, а повторный — положительным. Супругов предупредили, что больше анализов делать не будут, а с больничного выпишут через 21 день после его открытия. Женщина переживает, что может быть заразной для окружающих. Медики пояснили, когда можно закрывать больничный при легком течении COVID-19.

«Я заболела 5 мая, появился жар, потеря обоняния, рвота, озноб, голова болела, — рассказала Людмила. — Я забеспокоилась, когда мне позвонил сын, который учится в Минске, и сообщил, что его отправили на карантин как контактного. Я вызвала врача 7 мая. Участковый врач сказала, что у меня ОРВИ, выписала антибиотики.

У сына тест оказался положительным, и 13 мая его положили в больницу.

Я сообщила об этом факте своему врачу. Она ответила, что к нам домой приедет «ковид-бригада». Но потом перезвонила и сказала, что сначала им должны прислать официальную информацию из Минска, но просила никуда не выходить.

Путаница с анализами

Бригада к нам приехала 14 мая, взяли мазок у меня и у мужа. 18 мая — повторно взяли мазки. Больше недели мы ждали результатов, потом я сама стала звонить, чтобы узнать, есть у нас коронавирус или нет. Мне ответили, что списки с результатами пришли, но нас в них нет. Я стала возмущаться, почему так долго. Врач обещала поискать еще. Через некоторое время она перезвонила и сообщила, что нашла, результаты — отрицательные.

Я засомневалась, как так сначала «нет в списках», а потом — «у вас все хорошо».

Стала узнавать через своих знакомых в больнице. Они мне сказали, что наших результатов нет. Врачу, видать, передали, что я узнавала через других людей, она мне перезвонила: «Я ошиблась, извините, ваши результаты не пришли».

Поиски результатов

26 мая врач позвонила еще раз и сказала, что результаты за 14 мая отрицательные. 27 мая в три часа дня к нам опять приехала бригада и взяли анализ крови на коронавирус. В шесть часов вечера участковая позвонила и сказала: «Вы свободны. У вас анализы отрицательные». Мы были счастливы! И что вы думаете?

Через полтора часа она перезванивает и говорит: «Извините, перепутали похожие фамилии. У вас „два плюса“. К вам через два дня приедет ковид-бригада, чтобы взять анализ крови»

В пятницу (29 мая) ждем, переживаем, смотрю в окно, думаю: «Когда приедут?» Вижу, машина у подъезда, думала — к нам, но это в другую квартиру, к нам не зашли. Звоню вечером врачу снова: «Что такое? Мы целый день ждали». Она говорит, что тестов было мало, поэтому у вас не взяли, приедут в понедельник».

Выпишут без анализов

Думаю, что же это такое — у нас уже скоро месяц все тянется. В понедельник никто не приехал, а по телефону сказали, что анализ брать не будут, а выпишут по истечении 21 дня с момента открытия больничного.

Как? Не взяв анализы? У меня маме 75 лет, невестка беременная. Я могу с ними контактировать? А сыну нашему можно к нам приезжать? Ведь с момента положительного результата прошло только 7 дней. С «плюсами» нас выпишут? И куда нам звонить и у кого узнавать? Участковая в этой кутерьме беспомощна. Один говорит — возьмут, другой — не положено. Как так? Ведь смотря у кого какой организм, может, мне 21 мало для излечения. КТ нам не делали. Я не из-за того переживаю, что мне нравится сидеть, а беспокоюсь за близких, которых могу заразить».

Новый приказ Минздрава

Как пояснил «Кур`еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, медицинские работники действуют в соответствии с новым приказом Минздрава № 557 от 21 мая.

«Важное изменение коснулось тестирования пациентов с легкими и бессимптомными формами коронавирусной инфекции.

Сейчас пациентам с COVID-19 (у которых нет коронавирусной пневмонии) на 14-е сутки от момента контакта с зараженным делают экспресс-тест на антитела.

Если он показывает, что человек здоров или что у него есть иммуноглобулины G, которые указывают на иммунитет, ему закрывают больничный.

Если тест покажет, что у него есть иммуноглобулины М, то больничный закроют на 21-е сутки с момента контакта с зараженным.

Никакие дополнительные лабораторные диагностики не проводятся», — отметил он.

Ранее при легкой и бессимптомной форме заболевания повторный тест делали на 10-й день контакта, а при положительном результате — далее каждые пять дней до получения одного отрицательного.