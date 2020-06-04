закрыть
4 июня 2020, четверг, 12:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Четыре страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от коронавируса

  • 4.06.2020, 8:21
  • 2,862
Четыре страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от коронавируса
Фото: Reuters

Его цель - ускорить производство эффективного средства от новой болезни.

Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс с целью ускорить производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на европейской территории. Четыре крупнейшие экономики Европы "совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями, сообщило министерство здравоохранения Нидерландов, передает dw.com.

"Цель "Альянса за инклюзивную вакцину" – обеспечить возможность производства вакцины на европейской территории, где это только возможно. Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны совместная стратегия и инвестиции", - указывается в заявлении.

В документе также говорится, что "альянс рассматривает многообещающие инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки". По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время во всем мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. Не менее 10 из них уже находятся на стадии клинических испытаний.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина