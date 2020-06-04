Bloomberg: США готовят мощные санкции против «Северного потока-2» 2 4.06.2020, 8:55

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Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Ограничения затронут многие виды деятельности, связанные с трубопроводом.

Сенаторы США планируют внести законопроект, который расширяет санкции против трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана, который есть у агентства. С копией законопроекта также ознакомился Reuters, передает РБК.

В документе говорится, что санкции, которые США до этого ввели в отношении «Северного потока-2», будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Ограничительные меры планируется распространить на компании, которые оказывают «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования» для судов, работающих на трубопроводе. Кроме того, санкции хотят ввести против компаний, которые предоставляют услуги по дооснащению или дооборудованию судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а также против судов, которые будут работать в тандеме с трубоукладчиком. По данным источника Bloomberg, способное достроить газопровод судно «Академик Черский» должно работать в связке с трубоукладочной баржей «Фортуна», чтобы завершить строительство «Северного потока-2».

Санкции предлагают ввести и против против лиц, которые предоставляют портовые услуги для судов, участвующих в строительстве газопровода, а также средства для модернизации судов (в том числе сварочное оборудование, уточняет Reuters).

Авторы законопроекта — сенатор-республиканец Тед Круз (Техас) и сенатор от Демократической партии Джейн Шейхин. По словам Круза, газопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен». Он добавил, что любой, кто задействован в строительстве «Северного потока-2», «столкнется с серьезными и немедленными американскими санкциями».

Оператор строительства трубопровода проекта Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром», ранее назвал возможные санкции США «незаконной дискриминацией европейских компаний». РБК направил запрос в «Газпром» в связи с публикацией агентств.

Санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», США ввели в декабре 2019 года. Они предполагают, что американские счета компаний, подпадающих под ограничения, будут заблокированы, их представителям также не разрешат въезжать США. Круз также был одним из сенаторов, который направил письмо швейцарской Allseas (занималась прокладкой труб «Северного потока-2») с требованием прекратить все работы по строительству, иначе ее ожидает «фатальный крах». Allseas приостановила работы.

На тот момент оставалось проложить 160 км газопровода. Российские власти, включая президента Владимира Путина, говорили, что достроить «Северный поток-2» можно своими силами. По словам главы Минэнерго Александра Новака, выполнить такие работы под силу судну «Академик Черский». Сейчас «Академик Черский» и «Фортуна» стоят в немецком порту Мукран, который является логистическим центром для Nord Stream 2. Оператором порта является компания Fährhafen Sassnitz GmbH.

Санкции против страховщиков трубоукладочных судов Nord Stream 2 предполагались еще в черновой версии законопроекта «О защите энергетической безопасности Европы», принятого в декабре. Застрахован ли «Академик Черский», неизвестно. Однако с начала 2020 года «Газпром флот», в эксплуатационном управлении которого находилось судно, пытался найти компанию, которая бы застраховала строительно-монтажные риски при дооборудовании «Академика Черского». За это время «Газпром флот» порядка десяти раз продлевал конкурс, но в итоге в конце мая отменил тендер.

1 июня стало известно, что у «Академика Черского» сменился владелец. Теперь судно находится в собственности у Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Опрошенные РБК эксперты говорили, что это снизит санкционные риски для «Газпрома», но под ограничения может попасть само судно.