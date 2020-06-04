COVID-19 «накрывает» новые дома в Минске: фото из очагов инфекции

COVID-19 «накрывает» новые дома в Минске: фото из очагов инфекции1
- 4.06.2020, 9:01
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«Скорые» едут по горячим адресам.
Новые фото из очагов коронавируса в Минске опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Медики ежут по новым горячим адресам: Бядули, 12, Мазурова, 27, Чернышевского, 4А. Минск, улицы Прушинских, 18, Хоружей 16, проспект Независимости, 148. Минск. Берута, 11, Брилевская, 24, Гамарника, 20.
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