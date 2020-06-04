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Видеофакт: Илон Маск вывел в космос еще 60 интернет-спутников Starlink

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  • 4.06.2020, 9:09
  • 4,626
Видеофакт: Илон Маск вывел в космос еще 60 интернет-спутников Starlink
иллюстрационное Фото

Теперь на орбите Земли находятся 480 спутников для раздачи интернета.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Об этом говорится в сообщении на сайте SpaceX.

Запуск состоялся из стартового комплекса на мысе Канаверал 3 июня в 9:25 p.m. EDT (4 июня в 4:25 по Минску).

Новая группа спутников Starlink будет выведена на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Через 9 минут после запуска Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

В рамках проекта Starlink, это уже восьмой выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX составляет уже 480 космических аппаратов системы Starlink.

Первую партию спутников Starlink отправили весной прошлого года. Тогда созвездия передатчиков на низкой околоземной орбите заметили голландские астрономы.


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