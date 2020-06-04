Видеофакт: Илон Маск вывел в космос еще 60 интернет-спутников Starlink 23 4.06.2020, 9:09

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иллюстрационное Фото

Теперь на орбите Земли находятся 480 спутников для раздачи интернета.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Об этом говорится в сообщении на сайте SpaceX.

Запуск состоялся из стартового комплекса на мысе Канаверал 3 июня в 9:25 p.m. EDT (4 июня в 4:25 по Минску).

Новая группа спутников Starlink будет выведена на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Через 9 минут после запуска Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

В рамках проекта Starlink, это уже восьмой выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX составляет уже 480 космических аппаратов системы Starlink.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Первую партию спутников Starlink отправили весной прошлого года. Тогда созвездия передатчиков на низкой околоземной орбите заметили голландские астрономы.