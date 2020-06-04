«С чистым снимком на самоизоляцию, а после положительного COVID на работу» 1 4.06.2020, 10:05

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Как в Витебске «лечат» от пневмонии и коронавируса.

Не так давно «Витебский курьер» рассказывал историю семьи из Витебска, которая заболела коронавирусом.

Напомним, мама Ольга находится в декретном отпуске с малышкой Верой, старший сын Коля учится в начальной школе, а папа Владимир (имена всех героев по их просьбе изменены) работает. Вероятно, именно на предприятии, где уже были случаи заболевания среди сотрудников, мужчина и подцепил вирус.

Владимир заболел первым – ему открыли больничный. Через несколько дней такие же симптомы (температура, слабость, боль в мышцах, отсутствие обоняния и вкуса) появились у Ольги.

Мужчине сделали тест на коронавирус, а пока ждали результата, лечили дома антибиотиками. В это время почувствовал себя плохо сын пары, но педиатр переговорила с Олей по телефону и отказалась приходить на вызов домой, предложив им самим записаться на прием.

На днях журналисты связались с семьей, чтобы узнать, как они чувствуют себя сегодня.

Оказалось, когда Володя очередной раз пошел к врачу и ему уже хотели закрывать больничный, мужчине на всякий случай сделали компьютерную томографию. Исследование показало, что у Владимира есть пневмония. Его экстренно отправили в больницу. Терапевт даже хотела вызвать скорую прямо к поликлинике, но мужчина отпросился домой собрать вещи.

В больнице врач удивился, что с такой относительно легкой формой пневмонии пациента отправили на госпитализацию. Мужчине назначили капельницы и сказали, что его главное лечение – лежать на животе. Но через несколько дней, наконец, был готов результат теста на коронавирус. Он оказался положительным.

«Сразу после этого к нам домой пришли лаборанты в полном обмундировании, чтобы взять тесты у меня и у детей, – вспомнила Ольга. – Но, что интересно, если мне эти «палочки» засовывали очень глубоко, чтобы взять мазок, то сыну и дочери чуть потерли под носом. Какой результат могут показать такие анализы?»

Женщина призналась, что очень боялась, что ее тоже могут положить в больницу. С кем тогда останутся дети? Но снимок у Ольги оказался «чистым», а результат мазка на коронавирус – отрицательным.

«Как такое может быть, если мы проживаем с мужем в одной квартире, а он находился больше двух недель на больничном дома? Симптомы у нас практически идентичны, разве что у Вовы более высокая температура», – рассказала Ольга.

По телефону с Ольгой постоянно связывалась ее участковый терапевт и говорила, что раз женщине не становится хуже, то это очень хорошо. Что касается педиатра, то она вновь не решилась прийти на вызов, но предложила принести ребенку антибиотик под дверь квартиры! Правда, сделать это не смогла — на следующий день ее саму отправили на карантин. А Ольга с мальчиком пошли в кабинет изоляции на прием к другому доктору: педиатр осмотрела ребенка и антибиотик решила не назначать.

«Что интересно: несмотря на то, что мазок на коронавирус у меня был отрицательным, кровь на антитела дважды показала положительный результат. Но медики мне сказали, что больше доверяют мазкам», – рассказала Ольга.

По словам женщины, когда ее анализ крови на антитела второй раз оказался положительным, к ней домой из поликлиники, даже без вызова, пришли врачи в защитных костюмах. Они подробно расспросили больную о самочувствии, сделали ЭКГ, взяли кровь из вены, померили уровень кислорода.

Мужа выписали из больницы через неделю, после того, как его повторный мазок оказался отрицательным, а флюорография «чистой». И это несмотря на то, что до этого мазок был положительным, а анализ крови на антитела показал сомнительный результат.

«Выписали его в пятницу, а в понедельник на приеме терапевт сказала, что он уже слишком давно на больничном. Потому она дает ему время долечиться до конца недели, а потом вынуждена будет закрыть бюллетень и отправить его на работу. И это в то время, когда я сидела на изоляции!», – рассказала Ольга.

По словам Ольги, врач обещала попробовать «выбить» направление Владимиру на реабилитацию в «Железняки». Но заведующая ей отказала, сославшись на то, что у мужчины была легкая форма пневмонии. Единственное, что терапевт смогла предложить, – реабилитационный центр в самой поликлинике. Это – дыхательная гимнастика и барокамера. Правда, на процедуру нужно ехать в другое медицинское учреждение, а ближайшая запись – 6 июля.

«Еще мужу назначили прием у психолога, но он к этому специалисту так и не попал – большие очереди. Но дело даже не в этом. Мне нельзя ходить даже в поликлинику, потому что я подписала бумагу, что нахожусь на изоляции, а Вове можно отправляться на работу. Мы болели с ним одинаково, но ему ни разу не сказали соблюдать карантин.

Думаю, это связано с тем, что если работающий человек будет находиться на изоляции, ему нужно оплачивать больничный. А я в декрете, меня можно держать дома без потери для госбюджета», – рассказала Ольга.

Ольге так и не удалось добиться однозначного ответа, как долго ей нужно соблюдать изоляцию. Сказали, что 14 дней после контакта. Но когда он произошел? В конце апреля, когда заболел муж? В итоге врачи пришли к мнению, что контакт нужно считать с того дня, когда у Владимира подтвердился коронавирус, то есть с середины мая. От этой даты и сказали брать 21 день, хотя в бумагах, которые подписала Оля, было указано 14.

Сегодня Ольга чувствует себя относительно неплохо, разве что не до конца восстановилось обоняние. Резкие запахи – духи, сирень, уксус – если поднести близко к носу, то может немного разобрать. А, к примеру, аромат жареной курицы с чесноком – нет. Впрочем, по словам женщины, она уже к этому привыкла. Что касается Владимира, то он все также чувствует слабость, быстро устает, но ходит на работу. Реабилитация начнется у мужчины только в июле.