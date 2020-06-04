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Павел Спирин: Если Лукашенко прикажет стрелять, в ответ люди придут в Дрозды

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  • 4.06.2020, 10:14
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Павел Спирин: Если Лукашенко прикажет стрелять, в ответ люди придут в Дрозды
Павел Спирин

Правитель неадекватен.

Белорусский блогер и юрист Павел Спирин приобрел известность после выхода фильма «Отчим» в конце 2017 года на его ютуб-канале. Лента с резкой критикой в адрес Лукашенко тогда собрала более миллиона просмотров. В этом году Спирин хотел баллотироваться в президенты, однако ЦИК не зарегистрировал инициативную группу блогера.

«Белсат» узнал, чем Павел Спирин сейчас живет и как реагирует на политические события в стране.

— Вы, наверное, следите за Сергеем Тихановским и видите, какие очереди собираются, чтобы оставить подпись за его жену. Как вам кажется, почему эти пикеты пользуются такой бешеной популярностью?

— Дело в том, что сейчас блогерское движение вышло на первое месте по уровню доверия населения. Популярность блогеров даже выше, чем у ведущих белорусских СМИ. Абсолютно все устали от неадекватного поведения властей. А Сергей Тихановский стал лидером и, собственно, символом протестных настроений, благодаря своей харизме, своей способности аккумулировать энергию и слушать людей. Этим он и привлекает и внушает доверие. Люди чувствуют, когда к ним повернуты лицом, когда им хотят помогать.

Сергей Тихановский и Николай Соляник. Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

— Вы с Сергеем знакомы лично? Что можете сказать о нем как о личности?

— С Тихановским мы познакомились примерно год назад, когда делали интервью. Я доверяю Сергею и рад, что его канал развился. А эти события в Гродно – негодная постановка, отвратительный арест – меня возмущают. Я надеюсь, что подлость не останется безнаказанной.

— Почему, по вашему мнению, власти так боятся блогеров и активно их преследуют?

— Потому что нас невозможно контролировать, в отличие от СМИ. Я могу дома сделать материал, который соберет миллион просмотров. Мы не связаны законодательством о СМИ, какими-то договоренностями и лицензиями. Кроме того, большой плюс в нашей мобильности. А секрет популярности в народе в нашей искренности, ведь мы показываем проблемы, которые власти замалчивают.

Сергей Тихановский в Могилеве. Фото: «Белсат»

Не скажу, что власти прессуют просто всех блогеров. Меня пока серьезно не трогали, хотя провели 8 уголовных проверок в рамках дел о клевете, дискредитации властей и т.д. Но прокурор встал на мою сторону и все проверки закончились пшиком.

— После того, как вашу группу ЦИК не зарегистрировал, вы решили присоединиться к чьей-то кампании? В каком-либо статусе собираетесь участвовать в электоральном процессе?

— Когда Сергея Тихановского выпустят, будем с ним это обсуждать. Кроме Тихановских, я не вижу ни одного кандидата, который сможет аккумулировать силы. Говорят, какой-то вес имеет Бабарико, но я над этим смеюсь. Посмотрел его высказывания, как он себя позиционирует, и пришел к выводу, что это человек лукашенковской закалки, который абсолютно не подходит Беларуси. Если допустить, что этот человек, не дай бог, станет президентом, в стране ничего не изменится. Ну, перетасует должностных лиц, но они останутся теми же самыми.

— А что думаете о Валерии Цепкало?

— Хуже для меня кандидата нет. Я чувствую, когда человек может что-то сделать, а когда просто ходит и улыбается. Цепкало всю жизнь проработал у Лукашенко. Невозможно, находясь в бочке с каким-то веществом, остаться чистым. Они с женой, конечно, приятны в общении, но это всего лишь обертка. А нам следует менять начинку.

— Возможно ли, что белорусы готовы ради перемен не только стоять в очередях, но и выйти на протесты против избрания Лукашенко на шестой срок?

— Лукашенко очень напуган, он весь на иголках. Этот человек неадекватен и так, а в таком состоянии способен на все, что угодно. Я думаю, он попытается нас столкнуть с ОМОНом: взять одну часть бедных людей и заставить их идти против второй части бедных людей. Как это было в Гродно, когда натравили каких-то личностей… Таким образом накапливается ненависть.

Если он прикажет стрелять, то люди в ответ не по ОМОНу будут стрелять, а придут в Дрозды и будут стрелять по их жильцам.

— И все же, как вам кажется, чем все закончится на нынешних выборах?

— Если не зарегистрируют Тихановскую, эта помойка теряет смысл. За кого я пойду? За Бабарико или Цепкало? Там (среди потенциальных кандидатов) есть некоторые хорошие люди, не буду называть фамилии. Но мало быть хорошим, нужно иметь сильную харизму и такую же программу.

— Возможно, вы сейчас работаете над очередным фильмом?

— Да, может быть, вскоре выйдет материал о незаконной торговле вооружениями –с документами, с фактурой. Точнее, имеется в виду незаконная переправка через границу с Литвой оборудования, используемого для заправки реактивным топливом.


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