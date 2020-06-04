Бабарико о Тихановском: Гомель породил борца 6 4.06.2020, 10:24

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

Экс-банкир провел встречу со своей инициативной группой в Гомеле.

То, что происходит с видеоблогером Сергеем Тихановским, незаконно и провокационно, заявил кандидат в президенты Виктор Бабарико на встрече с членами своей инициативной группы в Гомеле, передает «Радыё Свабода».

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«Я вижу, что здесь формируется гражданское общество. Гомель породил Андрея Стрижака, создателя волонтерской инициативы помощи врачам ByCovid19. И борца Сергея Тихановского», - сказал он.

Виктор Бабарико напомнил, что его штаб недавно опубликовал декларацию о честных выборах и выразил готовность оказать юридическую помощь пострадавшим, но никто из команды Тихановского еще не подавал заявления. Другой гомельский блогер Артем Шапоров, который присутствовал на встрече, ответил на вопрос тем, что вся команда Тихановского была арестована.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его жены Светланы кандидатом на пост президента. МВД возбудило уголовное дело по факту «насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов». Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным.