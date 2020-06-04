Госдеп США ввел новые санкции в отношении Кубы 2 4.06.2020, 11:02

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В новый список попали организации, контролируемые кубинскими военными.

Госдепартамент США расширил список кубинских юридических и частных лиц, против которых введены американские санкции.

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, в «черный список» внесены семь организаций, среди которых одно финансовое учреждение, контролируемое военными, три принадлежащие военным гостиницы, два принадлежащих военным центра подводного плавания и один парк-океанариум, также принадлежащий военным.

Отдельно была указана организация FINCIMEX, с помощью которой «режим пытается контролировать поток твердой валюты, принадлежащей кубинскому народу».

«Эти семь субъектов приносят непропорциональную выгоду диктатуре Кастро — режиму, который использует прибыль от этих бизнесов, чтобы угнетать кубинский народ и осуществлять вмешательство режима в дела Венесуэлы, что финансируется за счет кубинского народа и частных предпринимателей на Кубе», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В Госдепе подчеркнули, что у народа Кубы «должна быть свобода решать, как распоряжаться его собственными деньгами. Огромной частью кубинской индустрии туризма владеет и управляет военная верхушка Кубы. Мы настоятельно призываем любого, кто посещает остров, быть ответственным потребителем и избегать того, чтобы обеспечивать дополнительными фондами репрессивный и дискриминационный режим Кастро…».

«Кубинский народ заслуживает демократического правительства, свободы слова, свободы религии, экономического благополучия и уважения прав человека. Соединенные Штаты солидарны с кубинским народом, который борется за то, чтобы воплотить эти идеалы. Мы с нетерпением ждем того дня, когда мечта о свободе станет реальностью», — отметили в Госдепе.