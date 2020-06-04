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Премьер Армении: Эпидемия усиливается, больницы не успевают принимать пациентов

  • 4.06.2020, 11:39
  • 2,018
Премьер Армении: Эпидемия усиливается, больницы не успевают принимать пациентов
Никол Пашинян
Фото: primeminister.am

Никол Пашинян и его семья также заразились COVID-19.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации - в стране с населением около 3 млн человек за сутки коронавирус обнаружили у 697 человек.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

"У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация ухудшается. У нас 697 новых случаев. Это значит, что мы уже находимся в ситуации, когда мы не можем вовремя госпитализировать пациентов, которые в этом нуждаются", - отметил Пашинян.

По оценкам властей, в стране сейчас около 20 тысяч человек, которые не знают, что инфицированы коронавирусом. По словам Пашиняна, чтобы инфекция не распространялась, нужно относиться ко всем, как к потенциально инфицированным, и применять профилактические меры.

За минувшие сутки от COVID-19 в Армении умерли еще 6 человек, а 9 человек, инфицированных коронавирусом, умерли по другим причинам. Таким образом число пациентов, умерших от COVID-19 с начала эпидемии возросло до 176, а число инфицированных коронавирусом, умерших по другим причинам, возросло до 68.

Отметим, сам премьер-министр Армении Никол Пашинян и вся его семья заразились коронавирусом. Заболевания у них проходит бессимптомно.

В конце мая Пашинян заявил, что в стране наблюдается вторая волна пандемии коронавируса.


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