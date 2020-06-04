Ахиллесова пята России 2 4.06.2020, 12:07

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Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Доходы «страны-бензоколонки» стремительно истощаются.

Еще в начале марта казалось, что путинская Россия на вершине своей геополитической пиар-игры. Пока бóльшая часть Европы и США активно боролись с вспышкой covid-19, российские государственные СМИ всячески приуменьшали эпидемию. Кремль отгружал в США медикаменты и готовился к грандиозному военному параду в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кроме того, некоторые считали, что ценовая война России с Саудовской Аравией и американскими сланцами закончится успехом и обеспечит ей мощные рычаги влияния на мировом рынке нефти, пишет Forbes (перевод - inosmi.ru).

Перенесемся в июнь. Ситуация в России кардинально изменилась. Грандиозный военный парад перенесен на 24 июня по эпидемиологическим соображениям, а страна превратилась в один из худших очагов коронавируса на планете. Несмотря на прежние уверения первого вице-премьера Антона Силуанова, что Россия выдержит цены на нефть на уровне 25 долларов за баррель в течение трех-пяти лет, дефицит бюджета в 2020 году уже вырос, а государственные компании по экспорту сырья сообщают о крупных финансовых потерях. С тех пор незыблемая позиция России в отношении ОПЕК + и американского сланца пошатнулась, и Кремль полностью принял апрельские ограничения добычи.

На самом деле Саудовская Аравия и Россия даже обсуждают вопрос о сокращении объемов добычи до августа, сентября и даже октября, хотя изначальный план предусматривал поэтапное снятие ограничений в июле. Готовность Путина к переговорам свидетельствует о том, что апрельской договоренности сократить поставки на 9,7 миллионов баррелей в день не хватило, чтобы вернуть цены на искомый уровень. Оно и неудивительно: по всему миру наземные и воздушные перевозки сократились более чем на 80%, а нефтехранилища переполнены.

В попытке свести ущерб к минимуму национальный гигант «Роснефть» официально избавился от чрезвычайно рискованных и плохо управляемых венесуэльских активов, передав их компании, полностью принадлежащей российскому правительству. Но если цены на нефть во второй половине 2020 года, как ожидается, вырастут на фоне постепенного восстановления мировой экономики, то цены на природный газ — история совсем другая, для Москвы куда менее приятная.

Цены на газ в Европе стремительно падают из-за слабого спроса, растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и альтернативной энергетики. 22 мая стоимость контракта с доставкой на следующий день упала до нового исторического минимума — менее 26,4 долларов за тысячу кубометров — и лишь потом восстановилась. Сравните это с ценой в 95-100 долларов за кубометр в конце марта, — и вы получите падение почти на 70% всего за два месяца. На прошлой неделе цены на газ на крупнейшем европейском рынке энергоносителей, Dutch Title Transfer Facility, достигли 40 долларов. При этом у «Газпрома» только на транзитные платежи за тысячу кубометров уходит в среднем 47 долларов, а значит, что нынешний уровень цен в долгосрочной перспективе неподъемный.

Европейская ассоциация газовых хранилищ отмечает, что к концу мая газовые хранилища в Европе были заполнены на 70% — для сравнения, в прошлом году заполненность составила 56%. Как правило, запасы газа пополняются к концу лета и постепенно тратятся за зиму. Раннее заполнение грозит отправить будущие контракты на поставку газа в область отрицательных значений — подобно тому, как цены на нефть в какой-то момент в конце апреля достигли минус 37 долларов.

Традиционно основным рынком сбыта российской нефти и газа была Европа. Однако многие страны Европейского союза, — в частности, Германия — наращивают в своей структуре энергопотребления долю возобновляемых источников.

Кроме того, за последнее десятилетие многие страны Западной Европы значительно увеличили свои потребности в сжиженном природном газе по мере сокращения предложения в Нидерландах. Большая часть этого спроса удовлетворяется за счет импорта из Катара и США, причем на эти две страны приходится почти половина суммарного импорта СПГ в ЕС.

Наконец, регулятор энергетического рынка Германии постановил, что строительство спорного газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2» нарушает правила Европейского союза о децентрализации, по которым одна и та же компания не может заниматься добычей, транспортировкой и распределением энергии. Хотя постановление регулятора на текущее строительство трубопровода вряд ли повлияет, проблем его эксплуатации оно, безусловно, добавит. Судя по спутниковым снимкам, строительство продолжается, в связи с чем ряд американских сенаторов уже разрабатывает новый пакет санкций против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2».

Между тем крупные поставщики газа вряд ли снизят добычу, чтобы не упустить момент, когда цены восстановятся. 22 мая компания «Катар петролеум» (Qatar Petroleum) объявила, что экспорт СПГ в Европу сокращать не намерена. Кроме того, 25 мая корпорация объявила о планах дальнейшей разработки Северного месторождения, как ожидается, это увеличит производственные мощности Катара с 77 миллионов до 110 миллионов тонн в год к 2025 году.

Аналогичная траектория добычи СПГ наблюдается в США: в январе прогнозировался 30-процентный рост в текущем году и дальнейшее увеличение на 20% в 2021 году. Ранее Международное энергетическое агентство предсказывало, что США будут претендовать на мировое лидерство по производству СПГ уже в 2022 году (правда, это еще предстоит выяснить).

На фоне серьезной вспышки коронавируса в России, избыток нефти и неутешительные перспективы мирового рынка природного газа рисуют довольно мрачную картину для основных сырьевых товаров страны.

Сильная зависимость Кремля от экспорта углеводородов ни для кого не секрет, но 2020 год полностью разоблачил опасность монокультурной экономики. Можно было предположить, что ошеломляющее падение мирового спроса на нефть и природный газ вкупе с обилием дешевой нефти во многих частях мира ослабит геополитическое положение России и существенно ограничит ее способность играть мышцами за рубежом. Однако недавнее усиление позиции России в Сирии и Ливии позволяет заключить, что глобальная экономика еще не повлияла на геостратегическую позицию России. Но это может измениться, ведь время идет, а доходы от углеводородов истощаются.