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Видеохит: Главную тему «Гарри Поттера» сыграли на стиральных машинках

  • 4.06.2020, 12:15
Видеохит: Главную тему «Гарри Поттера» сыграли на стиральных машинках

В конце музыканту пришлось спрятаться в чулан.

Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер исполнил главную тему из фильмов о Гарри Поттере на стиральной машинке. Ему помогал его друг, подыгрывавший на другой стиральной машинке. Как и положено Гарри Поттеру, Шнайдер в конце выступления спрятался в чулан под лестницей, пишет «Медуза».

@kurtschneider

If you think this wasn’t a waste of 5 hours smack that ‘+’ 😂 @electricjason ##harrypotter ##washingmachine

♬ original sound - kurtschneider


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