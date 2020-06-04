Видеохит: Главную тему «Гарри Поттера» сыграли на стиральных машинках
- 4.06.2020, 12:15
В конце музыканту пришлось спрятаться в чулан.
Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер исполнил главную тему из фильмов о Гарри Поттере на стиральной машинке. Ему помогал его друг, подыгрывавший на другой стиральной машинке. Как и положено Гарри Поттеру, Шнайдер в конце выступления спрятался в чулан под лестницей, пишет «Медуза».
@kurtschneider
If you think this wasn’t a waste of 5 hours smack that ‘+’ 😂 @electricjason ##harrypotter ##washingmachine♬ original sound - kurtschneider