Видеохит: Главную тему «Гарри Поттера» сыграли на стиральных машинках 4.06.2020, 12:15

В конце музыканту пришлось спрятаться в чулан.

Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер исполнил главную тему из фильмов о Гарри Поттере на стиральной машинке. Ему помогал его друг, подыгрывавший на другой стиральной машинке. Как и положено Гарри Поттеру, Шнайдер в конце выступления спрятался в чулан под лестницей, пишет «Медуза».